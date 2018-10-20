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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
20.10.2018 - 09:46, Son Güncelleme:

Yasak dinlemediler, ceza yağdı

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Yasak dinlemediler, ceza yağdı

İstanbul Fatih'te turizm polisi akşam saatlerinde Turizm Güvenliği Uygulaması kapsamında ticari taksiler ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda denetim gerçekleştirdi. Turistlerin uğrak yeri olan Sirkeci'de ise daha fazla turist alabilmek için tramvay yoluna giren ticari taksilere para cezası uygulanırken, denetimler kapsamında ehliyeti olmadan yolcu taşımacılığı yapan bir sürücüye idari para cezası kesildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda kent genelinde uygulamalarını sürdüren Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri dün gece Fatih'te Turizm Güvenliği Uygulaması kapsamında ticari taksiler ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda denetim gerçekleştirdi. Turizm Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 200 ticari taksi ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda gerçekleştirdiği denetimlerde, emniyet kemeri takmayan, hareket halindeyken telefonla konuşan, taksimetre açmama, evrak eksikliği, fazla yolcu alma gibi kurallara uymayan sürücülere cezalar kesildi. Uygulama kapsamında toplamda 17 bin 500 TL idari para cezası kesildiği öğrenildi.

Yasak dinlemediler, ceza yağdı
TRAMVAY YOLUNA GİREN TAKSİCİLERE CEZA KESİLDİ

Dün akşam saatlerinde yapılan denetimlerde turistlerin uğrak yeri olan Sirkeci'de daha fazla turist yolcu almak için Sultanahmet - Sirkeci arasındaki tramvay yoluna giren ticari taksi şoförleri durduruldu. Yapılan denetimler kapsamında araçların girmesinin yasak olduğu tramvay yolunu girerek daha fazla turist almaya çalışan taksi sürücülerine para cezası kesildi.

Yasak dinlemediler, ceza yağdı

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ YAKALANDI

Turizm Polisi tarafından UBER şüphesiyle durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde araç sürücüsünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Lübnan asıllı Türk vatandaşı olan araç sürücü araçta bulunun yolcuların yakını olduklarını ifade etti. Polis tarafından yapılan kontrollerde araçta bulunan yolcularının sürücünün yakını olmadığı öğrenilirken, polisi yanıltmaya çalışan sürücüye 2 bin 18 TL idari para cezası kesildi. Trafikten men edilen araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Yasak dinlemediler, ceza yağdı

Uygulama esnasında durdurulan ticari taksi içerisinde bulunan Ürdünlü Turistler yapılan uygulamadan memnun kaldıklarını ifade etti. Ürdünlü turistler daha sonra giydikleri Türk Bayraklı tişörtleri göstererek Türkiye'yi çok sevdiklerini dile getirdi. Turizm Güvenliği Uygulaması kapsamında kent genelinde yapılan denetimlerin önümüzdeki günlerde devam edeceği öğrenildi.

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