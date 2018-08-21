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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Ali AKSOYER - Alper KORKMAZ
21.08.2018 - 12:58, Son Güncelleme:

Yasak dinlemediler!

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Başakşehir Şahintepe'de  boş alana gelen çok sayıda kişi yasak olmasına rağmen kurban kesimi yaptı. Sultangazi'de ilçe sınırları içinde belirlenen alanların dışında kesim yapanlara operasyon düzenlendi. Zabıta ekipleri, uyarılara rağmen kaçak alanlarda kurban kesimi yapanlara ceza yağdırırken, bazı vatandaşlar da kendilerini çeken basın mensuplarına tepki gösterdi. 

İstanbul'da yapılan tüm uyarılara rağmen kesim için belirlenen noktalar dışında kurban kesimi yapılıyor. Başakşehir'de bazı vatandaşların iş yerleri önünde kesim yaptığı görülürken, boş bir alanda da hem satış  hem de kesim yapıldı.  Başakşehir Şahintepe'de  boş alana gelen çok sayıda kişi yasak olmasına rağmen kurban kesimi yaptı. Kesim sırasında küçük yaşta çocuklarında seyretmesi dikkat çekti.  Kesim yapılan alan havadan da fotoğraflandı.  Tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşlarında iş yerleri önünde kesim yaptığı görüldü. 

SULTANGAZİ'DE CEZA YAĞDI

Sultangazi Belediyesi, ilçe sınırları içinde belirlenen alanların dışında kesim yapanlara operasyon düzenledi. Belediyeye bağlı zabıta ekipleri bayramın ilk gününde sabah saatlerinde harekete geçti. Belediyenin uyarılarına rağmen kaçak alanlarda kurban kesimi yapan vatandaşlar denetlendi. Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Serkan Sencar ve beraberindeki çok sayıda zabıta ekibi kaçak yerlerde kesim yapan vatandaşları uyararak, yapılan kesimin suç olduğunu söyledi. Bu sırada kaçak kesim yapan bazı vatandaşlar, basın mensuplarının görüntü almasına tepki gösterdi. 

Zabıta ekipleriilçe sınırları içinde belirlenen alanların dışında kesim yapan 40 kişiye ceza kesti. 

Kaçak kurban kesimi yapanlara yapılacak cezai işlemlerle ilgili bilgi veren Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Serkan Sencar, "Sultangazi Belediyesi olarak Esentepe'de kurulan kurban satış ve kesim merkezimizde konteynerlerimiz ve 42 adet çadırımız mevcut. Bunun dışında ilçemiz genelinde 5 adet kesim yerimiz mevcut. Biz bunun dışında izinsiz kesenlerle alakalı kamuya ait boş arsa, cadde, meydanlarda Kabahatler ve Çevre kanunlarına göre cezai işlemler uygulayacağız. 5326 sayılı kabahatler Kanunu'na göre 124 Lira idari karar tutanağı tutuyoruz. Çevre Kanununa göre de umuma açık yerlere, caddeye, sokağa hayvan atıklarını atanlarla ilgili konutlar da işlenirse bin 450 lira, toplu kesim yapılan tesislerde işlenirse 58 bin lira Çevre Kanuna göre işlem yapılmak üzere idari yaptırım karar tutanağı düzeliyoruz" ifadelerini kullandı. 

Anadolu yakası yerine Avrupa yakasına getirilen hayvanlarla ilgili yapılacak işlemleri anlatan Sencar, ayrıca kaçak kesimden dolayı da ceza kesileceğini söyledi.  Öte yandan, izinsiz yerlerde yapılan kurban kesimi de havadan görüntülendi.

Yasak dinlemediler

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