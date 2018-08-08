Gizli ilişki cinayetinde kan donduran detaylar! Kardeşi kaçtığını zannedince...
İstanbul Bağcılar’da ki bir apartmanın bodrum katında yaşayan, iki çocuk annesi Halud Handus (24), gizli ilişki yaşadığı iddia edilen erkekle birlikte boğazları kesilerek öldürüldü. Olayla ilgili kadının kocası ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 7 kişi, Suriye’ye kaçmak isterken Düzce ve Gaziantep’te yakalandı. Olayı ihbar eden katilin kardeşinin cinayetten haberi olduğu, kardeşini kaçtı zannederek erken ihbarda bulunduğu öğrenildi.
Suriyeli Faraç El Abid, polisi arayarak, Evren Mahallesi Göksun sokaktaki 5 katlı binanın bodrum katında yaşayan ağabeyi ve eşinin hayatından endişe ettiğini söyleyerek “Ağabeyim çocuklarını bana bıraktı. Bir saat sonra dönecekti. Evine gittim kan izleri vardı. Hayatından endişeliyim” dedi.
Polis ekipleri bu bilgi üzerine eve gitti. Çilingir yardımıyla kapısı açılan eve giren ekipler, yatak odasında boğazları kesilerek öldürülmüş bir kadın ve erkek cesediyle karşılaştı. İhbarcı El Abid, öldürülen kadının yengesi Halud Handus olduğunu, erkeğin ise kardeşi olmadığını, tanımadığını söyledi.
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Halud Handus’un kocası Muhammed El Abid’i bulmak için çalışma başlattı.
Polisin yaptığı araştırma sonucunda, Halud Handus’un kardeşi Hasan Al Handus ve yanındaki arkadaşı, kardeşinin yaşadığı eve bir erkeğin girdiğini görmüştü. Handus ve arkadaşı evi bastı. Kardeşi ve erkeği darp ettikten sonra, eniştesi Muhammed El Abid’i çalıştığı tekstil şirketine giderek eve getirdi. El Abid, işyeri sahibine izin alırken, “Benim çocuk kaza geçirmiş, hemen gitmem lazım” dediği belirlendi.
Koca El Abid eve geldikten sonra, Hasan Al Handus ile birlikte, eşi Halud Handus ve yanındaki Suriyeli erkeği defalarca bıçakladılar. Daha sonra da ikisinin de boğazını keserek öldürdükleri belirlendi.
Polis, cinayet şüphelilerinin Suriye’ye kaçtıkları yönünde bilgi aldı. Esenler Otogarı’ndan bilet alan 7 kişinin otobüsle gittiklerini ve otobüsün de Düzce’de bir dinlenme tesisinde oldukları belirlendi. Polis dinlenme tesisini basarak kocası Muhammed El Abid ve olaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı. Başka otobüsle yola çıkan Hasan Al Handus’un Suriye’ye geçmek üzere Gaziantep’e gittiği belirlendi. Gaziantep Otogarında önlem alan polis Handus’u burada gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis Muhammed El Abid’in olaydan sonra polisi arayan kardeşi Farac El Abid’i de İstanbul’da gözaltına aldı. Kardeş Abid’in polise yalan söylediği, cinayetler sırasında ailenin 1 ve 3 yaşındaki çocuklarının evde olduğu, cinayetlerden sonra çocukların kendisine bırakıldığı belirlendi. El Abid’in de çifte cinayetin içinde olduğu ve cinayetler sırasında evde olduğu saptandı. Polis, 2 kişinin öldürülmesi sırasında eve 5 kişinin girdiğini, 2 kişinin de dışarıda gözcülük yaptığını tespit etti.
Gözaltına alınan 8 kişinin Emniyette sorgusunun sürdüğü, öldürülen erkeğin kimliğinin tespiti için çalışma yürütüldüğü bildirildi.
Ayrıca olayı ihbar eden katilin ağabeyinin cinayetten haberi olduğu, kardeşini kaçtı zannederek erken ihbarda bulunduğu öğrenildi.
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