Gizli ilişki cinayetinde kan donduran detaylar! Kardeşi kaçtığını zannedince...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGizli ilişki cinayetinde kan donduran detaylar! Kardeşi kaçtığını zannedince...
GeriGündem Gizli ilişki cinayetinde kan donduran detaylar! Kardeşi kaçtığını zannedince...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
08.08.2018 - 07:37, Son Güncelleme:

Gizli ilişki cinayetinde kan donduran detaylar! Kardeşi kaçtığını zannedince...

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Gizli ilişki cinayetinde kan donduran detaylar! Kardeşi kaçtığını zannedince...

İstanbul Bağcılar’da ki bir apartmanın bodrum katında yaşayan, iki çocuk annesi Halud Handus (24), gizli ilişki yaşadığı iddia edilen erkekle birlikte boğazları kesilerek öldürüldü. Olayla ilgili kadının kocası ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 7 kişi, Suriye’ye kaçmak isterken Düzce ve Gaziantep’te yakalandı. Olayı ihbar eden katilin kardeşinin cinayetten haberi olduğu, kardeşini kaçtı zannederek erken ihbarda bulunduğu öğrenildi.

Suriyeli Faraç El Abid, polisi arayarak, Evren Mahallesi Göksun sokaktaki 5 katlı binanın bodrum katında yaşayan ağabeyi ve eşinin hayatından endişe ettiğini söyleyerek “Ağabeyim çocuklarını bana bıraktı. Bir saat sonra dönecekti. Evine gittim kan izleri vardı. Hayatından endişeliyim” dedi.

Polis ekipleri bu bilgi üzerine eve gitti. Çilingir yardımıyla kapısı açılan eve giren ekipler, yatak odasında boğazları kesilerek öldürülmüş bir kadın ve erkek cesediyle karşılaştı. İhbarcı El Abid, öldürülen kadının yengesi Halud Handus olduğunu, erkeğin ise kardeşi olmadığını, tanımadığını söyledi.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Halud Handus’un kocası Muhammed El Abid’i bulmak için çalışma başlattı.

Polisin yaptığı araştırma sonucunda, Halud Handus’un kardeşi Hasan Al Handus ve yanındaki arkadaşı, kardeşinin yaşadığı eve bir erkeğin girdiğini görmüştü. Handus ve arkadaşı evi bastı. Kardeşi ve erkeği darp ettikten sonra, eniştesi Muhammed El Abid’i çalıştığı tekstil şirketine giderek eve getirdi. El Abid, işyeri sahibine izin alırken, “Benim çocuk kaza geçirmiş, hemen gitmem lazım” dediği belirlendi.

Koca El Abid eve geldikten sonra, Hasan Al Handus ile birlikte, eşi Halud Handus ve yanındaki Suriyeli erkeği defalarca bıçakladılar. Daha sonra da ikisinin de boğazını keserek öldürdükleri belirlendi.

Polis, cinayet şüphelilerinin Suriye’ye kaçtıkları yönünde bilgi aldı. Esenler Otogarı’ndan bilet alan 7 kişinin otobüsle gittiklerini ve otobüsün de Düzce’de bir dinlenme tesisinde oldukları belirlendi. Polis dinlenme tesisini basarak kocası Muhammed El Abid ve olaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı. Başka otobüsle yola çıkan Hasan Al Handus’un Suriye’ye geçmek üzere Gaziantep’e gittiği belirlendi. Gaziantep Otogarında önlem alan polis Handus’u burada gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis Muhammed El Abid’in olaydan sonra polisi arayan kardeşi Farac El Abid’i de İstanbul’da gözaltına aldı. Kardeş Abid’in polise yalan söylediği, cinayetler sırasında ailenin 1 ve 3 yaşındaki çocuklarının evde olduğu, cinayetlerden sonra çocukların kendisine bırakıldığı belirlendi. El Abid’in de çifte cinayetin içinde olduğu ve cinayetler sırasında evde olduğu saptandı. Polis, 2 kişinin öldürülmesi sırasında eve 5 kişinin girdiğini, 2 kişinin de dışarıda gözcülük yaptığını tespit etti.

Gözaltına alınan 8 kişinin Emniyette sorgusunun sürdüğü, öldürülen erkeğin kimliğinin tespiti için çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Ayrıca olayı ihbar eden katilin ağabeyinin cinayetten haberi olduğu, kardeşini kaçtı zannederek erken ihbarda bulunduğu öğrenildi.

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Boşanma davasında şok ifadeler: Kocam dantelli tanga giyiyor

Keman virtüözünden “cinsel taciz iftirası” davası

Gizli ilişki cinayetinde kan donduran detaylar! Kardeşi kaçtığını zannedince...

Ayvalık’ta gece 03:00'te orman yangını