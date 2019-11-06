Yasak aşk cinayetinin cezası belli oldu! 'Şunu ortadan kaldıralım...'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSAL KURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYasak aşk cinayetinin cezası belli oldu! 'Şunu ortadan kaldıralım...'
GeriGündem Yasak aşk cinayetinin cezası belli oldu! 'Şunu ortadan kaldıralım...'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
06.11.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

Yasak aşk cinayetinin cezası belli oldu! 'Şunu ortadan kaldıralım...'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yasak aşk cinayetinin cezası belli oldu! 'Şunu ortadan kaldıralım...'

KONYA'nın Altınekin ilçesinde eşi Ali Sarı'yı (37), ilişki yaşadığı amcasının oğluna öldürttüğü gerekçesiyle haklarında 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla dava açılan Zekiye Sarı (33) ve İskender Sarı (49), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Altınekin ilçesinde çiftçilik yapan, 2 çocuk babası Ali Sarı'nın, 2 Kasım 2017 sabahı pancar sökmeye gittiği Yenice Mahallesi Kalınyer mevkisindeki tarlasında işçiler tarafından cesedi bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, başından tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlenen Ali Sarı'nın akrabalarıyla birlikte çevresindeki 70 kişinin ifadesine başvurdu. İfadesi alınanlardan Mükremin Sarı (24), öldürülen Ali Sarı'nın bir süre önce amcasının oğlu İskender Sarı'ya tabanca verdiğini anlattı. Jandarma, 3 çocuk babası İskender Sarı'yı gözaltına aldı. 

YASAK AŞK CİNAYETİ ÇIKTI

Çiftçi İskender Sarı, ifadesinde, amcasının oğlu Ali Sarı'nın eşi Zekiye Sarı ile ilişki yaşadığını anlatarak, ''Zekiye, eşinin ilişkimizden şüphelendiğini söyledi. Eşini öldürmemi istedi. Cep telefonuma 'Şunu ortadan kaldıralım ve şundan kurtulalım, yoksa bizi köye rezil edecek' diye mesaj attı. Ali'nin tarlada çalıştığını söyledi. Tarlaya gittim. Traktör üzerinde bir süre Ali ile sohbet ettik. Daha sonra tabancayla başına ateş ederek, öldürdüm. Kaçarken yolda tabancayı attım" diye konuştu.

ÖLDÜRÜP, CESEDİ BAŞINDA AĞLAMIŞ 

Cinayetin ardından kuzeninin cesedi başında ağladığını kaydeden İskender Sarı, ''Başında yarım saat boyuncu ağladım. Daha sonra da Zekiye'nin evine gittim. Zekiye çay demledi. Karşılıklı çay içtik. Daha sonra birbirimize sarılıp, ağladık. Zekiye'yi çok seviyorum, ona aşığım. Ali'yi öldürdüğüm için pişmanım. Şimdiki aklım olsa öldürmezdim" dedi.

İskender Sarı'nın ifadesi doğrultusunda gözaltına alınan Zekiye Sarı da suçunu itiraf etti. Zekiye Sarı, eşinin, telefon konuşmalarından şüphelendiğini belirterek, ''Eşim, telefon konuşmalarımdan şüpheleniyordu. Telefonuma gelen bir mesajdan şüphelendi. Savcılığa verip, ortaya çıkarmak istedi. Öyle bir şey olsaydı, ilişkim ortaya çıkacaktı. Ben de bundan korkup, İskender'e mesaj attım'' diye konuştu.  İskender Sarı ve Zekiye Sarı, tutuklandı. 

MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDILAR

Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Zekiye Sarı ve İskender Sarı, son kez hakim karşısına çıktı. İskender Sarı, daha önce verdiği ifadesinin geçerli olduğunu belirterek, pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti savunmaların ardından kararını açıkladı. Mahkeme, Zekiye ve İskender Sarı'yı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, her iki sanığının cezalarında indirime giderek müebbet hapse çevirdi. Heyet, tutuksuz sanık Mükremin Sarı'nın ise beraatine karar verdi.

Yasak aşk cinayetinin cezası belli oldu Şunu ortadan kaldıralım...

Yasak aşk cinayetinin cezası belli oldu Şunu ortadan kaldıralım...



Konya'da yasak aşk cinayet sonrası çay demleyip içmişler
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle