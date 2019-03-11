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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cavit AKGÜN/DHA
11.03.2019 - 09:23, Son Güncelleme:

Yasak ama internetten satıyorlar; Leopard Gecko

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Yasak ama internetten satıyorlar; Leopard Gecko

Anavatanı Irak, İran, Afganistan, Pakistan ve Hindistan olan kertenkele türü 'Leopard Gecko'lar yasak olmasına rağmen, Türkiye'de internet ortamında satışa çıkarılıyor. Sevimli hayvanlar için 300 lira ile 6 bin 500 lira arasında değişen fiyatlar isteniyor. 

Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen ve sürüngen grubuna giren Leopard Gecko'lar, yasak olmasına rağmen internet sitelerinde verilen ilanlarla satılıyor. Sevimli hayvanlar için 300 lira ile 6 bin 500 lira arasında değişen fiyatlar isteniyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri ise satışın tespiti halinde hayvan başına 415 liralık ceza uyguladıklarını bildirdi. Bu arada, Leopard Gecko'ları satışa çıkartanların ilanların açıklama kısımlarına yazdıkları şu ifadeler dikkat çekti:

"4 aylık, cinsiyeti belirsiz. Sağlıklı garantili gönderim. Pazarlık için rahatsız etmeyiniz. Temiz bakıldı, kemik gelişimi gayet iyi kalsiyum tozuyla ve kalsyworm ile desteklendi. En sevdiği yemek dubia. 'İyi bakarım' diyene satıyorum, Artık bakmakta zorlandığım için satıyorum. Sıkıntısı yoktur, pazarlık payı vardır. Severek büyüttüğüm canlımı özel nedenlerden ötürü satıyorum. Yem çeşidi olarak dubia morio çekirge tartara ve un kurdu ile besledim. Düzenli olarak kalsiyum ve vitamin takviyelerini yaptım. Yemleri ile birlikte vereceğim. Spot lambaya temas ettiği için sırtında ufak bir yanığı var ama veterinere götürüldü, kontrolleri yaptırıldı. Alan kişinin hiçbir şey yapmasına gerek yok. O kendi kendine toparlayacakmış."

Yasak ama internetten satıyorlar; Leopard Gecko

Yasak ama internetten satıyorlar; Leopard Gecko


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