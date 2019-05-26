Yasak ama dinleyen yok!
Yasak olmasına rağmen Diyarbakır'ın tarihi surlarına çıkan vatandaşlar, tehlikeye aldırış etmeden ölümle burun buruna gelip fotoğraf çektiriyor.
Diyarbakır'da güvenlik nedeniyle surların üzerine çıkmak yasaklanmıştı. Özellikle tarihi Sur ilçesindeki Hz. Süleyman Camii alanında bulunan ve aralıklarla 'surlara çıkmak tehlikeli ve yasaktır' yazısının asıldığı bölgeye gelen vatandaşlar, yasaklara rağmen surlara çıkmaya devam ediyor. Ölümle burun buruna gelmelerine rağmen fotoğraf çekinen vatandaşlar, tehlikeye davetiye çıkarıyor.
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