Yasağa rağmen Singapur kaplumbağası satmaya çalışan kişiye para cezası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYasağa rağmen Singapur kaplumbağası satmaya çalışan kişiye para cezası
GeriGündem Yasağa rağmen Singapur kaplumbağası satmaya çalışan kişiye para cezası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mesut MADAN/ANTALYA (DHA)
29.03.2019 - 16:46, Son Güncelleme:

Yasağa rağmen Singapur kaplumbağası satmaya çalışan kişiye para cezası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yasağa rağmen Singapur kaplumbağası satmaya çalışan kişiye para cezası

Antalya'da Singapur su kaplumbağasını yasak olmasına rağmen pazarda satmaya çalıştığı belirlenen kişiye, 4915 sayılı 'Kara Avcılığı Kanunu' ve CITES Sözleşmesi hükümlerince 2 bin TL'lik idari para cezası kesildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü Güllük Dağı (Termessos) Milli Park Şefliği'ne gelen ihbarda Singapur su kaplumbağasının satılmaya çalışıldığı bilgisi verildi.

İhbar üzerine inceleme başlatan ekipler, 4915 sayılı 'Kara Avcılığı Kanunu' ve CITES Sözleşmesi hükümlerince satışı yasak olan Singapur su kaplumbağalarını satmaya çalışan ve adı açıklanmayan kişinin, Antalya'nın Kepez ilçesinde olduğunu tespit etti. Ekipler, 29 hayvanı pazarda satmaya çalışan kişiyi yakalayarak 2 bin TL'lik idari para cezası uyguladı. El koyulan kaplumbağalar ise hayvanat bahçesine teslim edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, "Yurdumuzda istilacı tür olan kırmızı ve sarı yanaklı su kaplumbağalarının ithalatının ve ticaretinin yapılmaması gerektiği TÜBİTAK raporlarına geçmiştir. Bu hayvanların tabiata kaçmaları ya da bırakılmaları durumunda yurdumuzdaki su kaplumbağalarının nesli tehlike altına gireceği için satışı yasaklanmıştır. Bu konuda kurumumuzun hassasiyeti ve duyarlılığı 7/24 devam edecektir" dedi.

Yasağa rağmen Singapur kaplumbağası satmaya çalışan kişiye para cezası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ankara'da korkunç görüntü! Karısını kucaklayıp aşağı attı...

Boğaziçili Arda ölü bulunmuştu! Acılı babası ilk kez konuştu

Ayasoyfa açıklaması... 'Erdoğan'ın ağzından laf bir kere çıkar'

Atatürk Havalimanı'nda başörtülülere hakaret eden şahıs tutuklandı