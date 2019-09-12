Yasağa AYM Genel Kurulu bakacak
Anayasa Mahkemesi (AYM) Birinci Bölümü, internet ansiklopedisi Wikipedia’nın Türkiye’de erişime kapatılması nedeniyle yapılan bireysel başvuruyu dün görüşülmek üzere AYM Genel Kurulu’na sevk etti.
Siteye erişim, Türkiye’yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve işbirliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar nedeniyle 29 Nisan 2017 tarihinde engellenmişti. Türkiye’de erişime kapatılan internet ansiklopedisi Wikipedia’nın sahibi vakıf, erişim yasağının kalkması için AYM’ye bireysel başvuru yapmıştı.
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