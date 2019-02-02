Yasadışı bahse eş feryadıyla baskın: N'olur kurtarın
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü’ne 8 ay önce bir mail gönderen kadın, yardım istedi. Eşinin internet üzerinden bahis sitelerinde yüklü miktarda para kaybettiğini belirten kadın, “Bu mail’i size eşimden habersiz gönderiyorum. Eşim şu an bahis sitesinde 150 bin TL kaybetti. Oynamaya da devam ediyor. Ona engel olamıyorum. Lütfen bize yardım edin. Yuvamız yıkılıyor” diyordu.
Mail’in ardından İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK koordineli çalışma başlattı. Siber polisi, çetenin tespiti için teknik ve fiziki takip başlatırken, MASAK da para trafiklerini incelemeye aldı. 8 ay süren çalışmada uluslararası bir çete tespit edildi. Para trafiği içinde bulunan 849 kişi ve bu şirketlere ait 4 bin 345 banka hesabı belirlendi.
455 KİŞİYE PARA CEZASI
Yapılan incelemede, 2 milyar 144 milyon 925 bin 905 TL, 9 milyon 366 bin 87 Euro, 12 milyon 119 bin 244 dolar, 8 bin İsviçre Frangı, 800 Kanada Doları, 43 bin 847 İngiliz Sterlini, 7 milyon 60 bin 855 Rus Rublesi, 8 kilo 127 gram altın trafiği ortaya çıktı. Polisin yaptığı müdahaleyle 42 milyon 274 bin 766 TL, 94 bin 518 dolar, 133 bin 395 Euro paraya el konuldu. Hesap hareketleri içinde bulunan 455 kişinin bahis oynayan kişiler olduğu belirlenerek bu kişiler hakkında 8 bin 500 ve 35 bin TL arasında idari para cezası kesilmesi yönünde ilgili mülki idare amirliklere bilgi verildi.
Organizasyon içerisinde oldukları belirlenen 394 kişinin yakalanması için ise dün sabah saatlerinde İstanbul merkezli 40 ilde 5 bin polisle ‘Girdap’ operasyonu başlatıldı. 200 kişi gözaltına alındı. Göktürk’te gözaltına alınan bir şüphelinin evinde 650 bin TL para ele geçti. Çete yöneticisi ve üyesi oldukları belirlenen 34 kişinin yurtdışında olduğu ve bu kişilerin yakalanması için uluslararası girişim başlatılacağı belirtildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle