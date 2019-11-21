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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.11.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

Yasadışı bahis mağduru canlı yayında anlattı:  Korkunç bir rakam bu…

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Yasadışı bahis mağdurunun canlı yayında anlattıkları dehşete düşürdü. Mağdur H.Ö. yaptığı açıklamada ‘Kolay para kazanmak vaadi ile gençler bu batağın içine düşüyor’ diyerek ‘Benim mahallemde bin kişi varsa bunun rahatlıkla 500’ü bunu oynuyordur. Korkunç bir rakam bu. Nereye gitseniz onların telefonla elinde bahis oynayanlar var’ ifadelerini kullandı.

CNN Türk'te Cem Seymen’in sunduğu A’dan Z’ye programında yasadışı bahis mağduru H.Ö. canlı yayında yaşadıklarını anlattı.

İşte H.Ö.’nün canlı yayında anlattığı o bilgiler:

Nasıl başladın bu işe?

Arkadaş aracılığı ile başladım. İlk başlarken 5 bin TL bonus verdiler bize ve kazandırdılar. İlk önce bi link atıp program yükletiliyorlar. Onun üzerinden oynuyorsun canlı bahis olarak, olmayan maçlar var kendi kafalarından kurdukları seni bilerek kazandırıyorlar.

Salıdan salıya hesap kesip seni kazandırıyorlar ve hiç şüphelenmiyorsun, inandırıyorlar. İlk başlarda 40-50 bin TL gibi rakamlara ulaştım ben. Verdikleri bonustan salı günü geldi parayı istediğimde ‘haftaya versek olur mu? Zaten güzel kazanıyorsun’ dediler. Tekrar devam ettik, haftaya bu sefer bir o kadar ben borçlandım onlara. Gittim bankadan kredi kullandım ve hırs yaptım bu sefer tekrar oynayarak kazanabilirim diye.  

Bu hafta ben 40 kazandım, haftaya 80 çok rahat kazanırım dedik. Bu sefer 40 olan borcum 80 oldu. Bankalardan kredi kullandık. Bankaların da bir asgari ücretliye nasıl bu kadar kredi verebildiklerini inanın anlamıyorum. Bankalar bu krediyi vermemiş olsa belki ben bu kadar ilerlemeyecektim.

Çetelere benim toplam kaptırdığım para evim de dahil 500 bin TL, fazlası da vardır. Asgari ücretle çalışıyorum ama yasa dışı bahis çetesine 500 bin lira civarında para kaptırdım.

Hangi noktada ben bir çetenin tuzağına düştüm dedin?

Evim gittiği anda ve geri dönüşü olmadığını da anladım.  Kolay para kazanmak vaadi ile gençler bu batağın içine düşüyor.

Nasıl önlenebilir?

Kimsenin sessiz kalmaması lazım. Ben o kadar çok mağdur tanıyorum ki sırf benim mahallemde çok ciddi mağdurlar var benden 3-4 kat daha kötü durumda olanlar var. Benim mahallemde bin kişi varsa bunun rahatlıkla 500’ü bunu oynuyordur. Korkunç bir rakam bu. Nereye gitseniz onların telefonla elinde bahis oynayanlar var.

Bir iki sene içinde bence çok kötü duruma gider bu iş. Çok yaygın ve daha da fazla yayılıyor. Oranları yüksek gösteriyorlar, resmi olan bahis sitesi arasında çok büyük farklar oluyor. Bunun önlemini nasıl alırlar bilmiyorum ama önüne geçilmesi gerekir.

Polise gidip anlatmayı senin hayatında sağlayan şey ne oldu?

Artık işin içinden çıkamayacağımı anladım ve buna bir son vermeye karar verdim.

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