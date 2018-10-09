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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Burhan CEYHAN / DHA
09.10.2018 - 15:22, Son Güncelleme:

Yaşadıkları korkunç! ‘Sürekli ensemde birisi varmış gibi hissediyorum’

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Yaşadıkları korkunç! ‘Sürekli ensemde birisi varmış gibi hissediyorum’

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, boşanma davası açıp, evi terketmesine rağmen her defasında kendisini bulup şiddet uyguladığı iddiasıyla koruma tedbiri kararı aldırdığı, uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu ileri sürdüğü eşi Salih A.'nın (33) kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri süren Kezban Çelik A. (31), "Can güvenliğim yok" diyerek yetkililerden yardım istedi.

Genç kadının şikayeti üzerine gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen ve ifadesinin ardından serbest bırakılan Salih A.'nın ise suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

İncirliova'da yaşayan 2 çocuk annesi Kezban Çelik A., 2017 yılı Ocak ayında ilk eşinden boşandı. Genç kadın, 7 ay sonra hırsızlık başta olmak üzere çok sayıda suçtan sabıkalı olan Salih A. ile tanışıp, ikinci evliliğini yaptı. Evlenmelerinden bir ay sonra eşi Salih A.'nın kıskançlık ve çeşitli bahaneler öne sürerek kendisini dövdüğünü ileri süren Kezban Çelik A., sığınma evine gitti. Bir gece sığınma evinde kalan Kezban Çelik A., eşi belki düzelir diye evine döndü, ancak yine şiddete maruz kaldı. Şiddetinin artarak devam etmesi üzerine Kezban Çelik A., uyuşturucu kullandığını öğrendiği eşine geçen mayıs ayında Aydın Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Bir kuruyemiş fabrikasında işçi olarak çalışan Kezban Çelik A., ardından 7 ve 12 yaşındaki iki çocuğunu da yanına alarak evden ayrıldı. Ev kiralayan Kezban Çelik A., annesini de kendisi işte iken çocuklarına bakması için yanına aldı. Salih A., boşanma davaları olmasına rağmen peşini bırakmadığı genç kadının yeni evini bulup, iddiaya göre burada da dövmeyi sürdürdü. Bunun üzerine Kezban Çelik A., can güvenliği olmadığı gerekçesiyle çeşitli tarihlerde 4 kez polise şikayetçi olup, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

YAKLAŞMAMA KARARI ALDIRDI

Bunun üzerine Salih A. hakkında, geçen 27 Ağustos'ta boşanma davaları süren eşine yaklaşmama kararı verildi. Ancak, bu karara rağmen eşine şiddet uygulamayı sürdürdü. Son olarak geçen 30 Eylül'de Kezban Çelik A., eşi tarafından öldüresiye dövüldü. Sol gözü ve kolu başta olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinde gelen yumruk, tekme ve sopa darbeleri ile yaralanan genç kadın, baygın halde hastaneye kaldırıldı. Tedavisi yapılıp, 20 gün iş göremez raporu verilen Kezban Çelik A.'nın şikayetçi olması üzerine, Salih A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Salih A., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ÇOCUKLAR DA KORKUYOR 

Can güvenliği olmadığını belirten Kezban Çelik A., "Eşimden şiddet görüyordum. Bir gün evde kapıyı üzerime kilitledi. Kendisi işe gitmek için evden çıktığında, kaçıp canınımı kurtardım. Uykuda sayıkladığım için bile beni dövdüğü oluyordu. Daha sonra kaç ev değiştirdiysem peşimi bırakmadı. Bulup, şiddetini sürdürdü. Defalarca kez şikayetçi oldum. Ancak, her defasında gerek polisten gerekse adliyede serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde bağımlısı, sabıkalı bir kişi nasıl oluyor da koruma tedbiri kararı olmasına rağmen serbest kalabiliyor? Çocuklarımın ve ailemin can güvenliği yok. Sürekli korku içerisindeyiz. Sokağa her çıktığımda sürekli ensemde arkamda birisi varmış gibi hissediyor, uyurken sürekli kabuslar görüyorum. Eve tırmanıyormuş gibi korkular yaşıyorum. Çocuklarım da okula gidip gelmekte sürekli sıkıntı yaşıyorlar. Çocuklar üvey babaları olmasa bile sokakta gördükleri insanları o zannederek korkuyorlar. Elimden geldiği kadar çocuklarımı korumaya çalışıyorum ama bu yeterli olmuyor. Devletin çocuklarıma ve bana yardım elini uzatmasını istiyorum" dedi.

TEHDİT MESAJLARINI SAVCILIĞA VERDİ

Eşini tehdit mesajları nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu da belirten Kezban Çelik A. "Beni mahvettiniz. Benden ayrıldın, hayatını yaşıyorsun. Çocuklarını yanına aldın, ailenle yaşıyorsun. Ben tek başıma kaldım. Bu böyle bitemez ve bitmeyecek. Ya benimsin ya da toprakta olacaksın. Benim olmadıysan kimsenin olmayacaksın' yazılı tehdit mesajı gönderiyor. Çocuklarıma ağza alınmayacak küfürler ediyor. Birçok tehdit mesajı var hepsini savcılığa bildirdim" diye konuştu.

SOPAYLA DÖVÜYOR

Kızını yalnız bırakmayarak yanında kalan anne Zülfiye Ç., "Kızım, devamlı boşanma davaları süren eşinden şiddet görüyor. Kapıdan dışarıya çıkamaz oldu. Kızımı darp ederken, 'Ananı da babanı da öldüreceğim' diye tehdit ediyor. İki çocuğuyla birlikte evde mağdur kaldı. Benim yanımda bile kızıma şiddet uyguladı. Kızımla evlendikten sonra sürekli bir sopayı kapının arkasında bekletiyordu" dedi.

Salih A.'nın hakkındaki şikayetler sonrasında gerek polis ve gerekse savcılıkta verdiği ifadelerde, alkol ve uyuşturucu madde kullandığı için yaşananları hatırlamadığını belirtip, suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

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