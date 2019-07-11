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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
11.07.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Yaşadığı şoku anlattı: Başıma ilk defa böyle bir olay geldi

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Yaşadığı şoku anlattı: Başıma ilk defa böyle bir olay geldi

Gaziantep’te girdiği kuaför salonunda saçına kaynak yaptıran kadın, ücretini ödemeden kayıplara karıştı. 

Şahinbey ilçesi 23 Nisan Mahallesi’ndeki kuaföre gelen bir kadın, saçına kaynak yaptırmak için kuaför Cengiz Aydın Tamer ile anlaştı. Kaynakişlemiyle 100 tane saç taktıran kadın, saçını boyattı ve kestirdi.

İşlemleri tamamlanmadan kuaför salonunun dışına çıkan kadın, dükkanın önünde bir süre cep telefonuyla konuştu. Cep telefonuyla konuşurken dükkanının içerisine de bakan kadın, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Boya önlüğü de üzerinde olan kadın, kuaförün önünde bir süre bekledikten sonra kayıplara karıştı. 

“Başıma ilk defa böyle bir olay geldi”

Yaşadığı olay karşısında büyük şok yaşayan kuaför salonunun sahibi Cengiz Aydın Tamer, kaynak yaptıran kadının para ödemeden ayrıldığını ileri sürerek, “Öğle saatlerinde iş yerime gelen kadının işlemi 4 saat kadar sürdü.

Saçına kaynakyaptık, boyadık ve kestik. Saçının boyası da bitmeden dükkanın önüne çıkıyor ve bir süre telefonla konuştuktan sonra kayıplara karışıyor. Yaklaşık bin 250 liraya anlaşmıştık.

Kendisini dükkanda göremeyince dolandırıldığımızı anladık ve güvenlik kamerasına baktığımızda dükkandan ayrıldığını gördük. Ben bu konunun peşini bırakmayacağım. Diğer meslektaşlarım da dikkatli olsunlar” dedi. 

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