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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hakan TÜRKTAN- Oğuzhan DEMİR/ESKİŞEHİR, (DHA)
24.08.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Yaşadığı korkuyu anlattı: Neden olduğunu bilmiyoruz, endişe içindeyiz...

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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki tarlada yaklaşık 7 metre çapında, 17 metre derinliğinde obruk oluştu.

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  • Yaşadığı korkuyu anlattı
  • Yaşadığı korkuyu anlattı
  • Yaşadığı korkuyu anlattı
  • Yaşadığı korkuyu anlattı
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Sivrihisar ilçesine bağlı Kaldırım Mahallesi'nde oluşan ve muhtar Mehmet Çimen’e ait tarlada meydana gelen obruk, endişe yarattı.

Çimen, obruğun yerleşim alanlarına yakın olduğunu belirterek, "Bu tarlada arkadaşım yonca işliyordu. Birden göçme olmuş.

Obruk, yaklaşık 7 metre çapında 17 metre derinliğinde. Bunların daha küçükleri mahalle içlerinde, yakın olan yerlerde de vardı. Onları kapattık. Bizim buradaki en büyük olan bu. İçerisinde su da var.

Neden olduğunu bilmiyoruz. Burada su kanalımız vardı. Su kanalı kesildiği için olabilir. Çünkü sular aşağı çekildi.

Hayvanlarımızın olduğu yer burası. 200- 250 metre yakınlıkta yerleşim alanı var. Endişe duyuyoruz. Yetkililere bildirdim ama daha gelmediler.

Ben de kendi imkânlarımla kapatmaya çalışacağım" dedi.

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