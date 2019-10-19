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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
19.10.2019 - 17:40, Son Güncelleme:

Yaşadığı kâbusu anlattı! Yaklaştığı zaman polis harekete geçiyor

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Yaşadığı kâbusu anlattı! Yaklaştığı zaman polis harekete geçiyor

ANTALYA'da yıllarca kazancına el koyan ve kendisine şiddet uygulayan kocasına 2 yıl önce boşanma davası açan Keziban A. (44), ölüm korkusuyla yaşıyor. Keziban A., son olarak kendisini ölümle tehdit eden eşini şikayet edince, kocaya elektronik kelepçe takıldı. Keziban A., "Elektronik kelepçe var. Bu cihaza rağmen kendimi güvende hissetmiyorum. Elim kolum bağlı hapiste gibiyim. Benim peşimi bırakmaz. Kadınların öldüğünü görüyorum. Ben de onlardan biri olmak istemiyorum" dedi. Keziban A., boşandıktan sonra izini kaybettirmek istediğini de söyleyerek, "Elektronik kelepçe var. Yaklaştığı zaman emniyet ve jandarma bana haber veriyor.'' dedi.

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  • Yaşadığı kâbusu anlattı Yaklaştığı zaman polis harekete geçiyor
  • Yaşadığı kâbusu anlattı Yaklaştığı zaman polis harekete geçiyor
  • Yaşadığı kâbusu anlattı Yaklaştığı zaman polis harekete geçiyor
  • Yaşadığı kâbusu anlattı Yaklaştığı zaman polis harekete geçiyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Antalya'nın Kaş ilçesinde kadın kuaförlüğü yapan bir çocuk annesi Keziban A., Yusuf A. (49), ile 28 yıl önce tanıştı. Yusuf A., o dönemde 17 yaşında olan Keziban A.'yı rızası olmadan kaçırdı. Yaklaşık 3 yıl nikahsız yaşan çift, daha sonra nikah kıydı. Sürekli alkol kullanan ve kumar oynadığı iddia edilen Yusuf A., kazancını vermediği için eşini sürekli darp etti. Eşine içki şişesi, tabak, sandalye atan Yusuf A., şiddetin boyutunu hep artırdı.

Kendisini odasına kilitleyerek korunmaya çalışan Keziban A., 2011 ve 2015 yıllarında iki kez boşanma davası açmak için girişimde bulundu. Ancak Yunus A.'nın çocuğunu göstermemekle tehdit ettiği kadın, boşanma dilekçesini geri çekti. Tüm kazancını eşini ve onun ailesine veren Keziban A., eşinin, kendisini başkasıyla aldattığı yönündeki iddiaları üzerine 2017 yılında yeniden boşanma kararı aldı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDI

Eşinden kaçarak önce Muğla'nın Fethiye ilçesine yerleşen Keziban A., burada da kendisini bulan kocası tarafından darp edildi. Yunus A., eşini 'Ben kefenimle çıktım yola sen de kefenini giy' diye tehdit etti. Kadın, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Fethiye Aile Mahkemesi, Yunus A.'ya 3 ay uzaklaştırma kararı verdi. Ancak bu da çözüm olmadı. Yunus A., kararı ihlal ederek eşine şiddet uygulamaya devam etti. Ölüm korkusu yaşayan Keziban A., 2017 yılında Antalya'da ailesinin yanına sığındı.

ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILDI

Burada da sürekli ölüm tehditleri alan Keziban A., boşanmak için dava açtı. Keziban A.'nın şikayeti üzerine eşi hakkında yeniden uzaklaştırma kararı verildi. Yusuf A.'nın karara uymaması üzerine devreye giren Antalya Valiliği Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM), elektronik kelepçe takılmasına karar verildi.

600 METREDEN FAZLA YAKLAŞAMAYACAK

Kaş'tan Antalya'ya çağrılan Yusuf A.'ya dün geldiği Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı'nda elektronik kelepçe takıldı. Elektronik kelepçenin 6 ay boyunca takılı olacağı belirtilirken, gerek görülmesi halinde bu sürenin uzatılabileceği bildirildi. Kelepçe olduğu sürece Yusuf A., eşine 600 metreden fazla yaklaşamayacak.

İZLEME ÜNİTESİNİ YANINDA TAŞIYOR

Kelepçenin elektronik izleme ünitesini bir an olsun yanından ayırmayan ve evinde hapis hayatı yaşayan Keziban A., korku içinde olduğunu söyledi. Ölmek istemediğini anlatan Keziban A., "Bir an önce boşanmak istiyorum. Başarılı bir iş kadınıyken, şimdi hapis hayatı yaşıyorum.

Arkadaş ortamında tanıştık, beni daha sonra kaçırdı. Toplum baskısı nedeniyle sabrettim. 5 yıl sonra şiddet başladı, ailemle de görüşemiyordum. Yıllarca şiddet devam etti. Alkol alıp, geliyor kafama bira şişesi, tabak atıyordu. İçip, kapı pencereleri kırıyor bana saldırıyordu. Alkol ve kumar alışkanlığı vardı. Bu bağımlılıkları bizi bu hale getirdi" dedi.

'KAŞ MEYDANINA GÖMECEĞİM'

Kazandığı parayı vermediği zaman şiddet gördüğünü anlatan Keziban A., şöyle konuştu:

"Yıllarca devam etti ve hala devam ediyor. Öldürmekle tehdit ediyor. Aile yakınlarımı öldürmekle tehdit ediyor. 'Ben kefenimi giydim, çıktım yola, sen de kefenini hazırla, seni Kaş meydanına gömeceğim' diyor. 25 sene boyunca kazancımı her şeyimi aldı. Salonda beni rehin aldı, namusuma dil uzatınca boşanmaya karar verdim. Ölsem de boşanmaya karar verdim. 2 seneden beri uğraşıyorum. 2 yıldır kaçak hayatı yaşıyorum. Telefonumu değiştirsem buluyor, girdiğim işten attırıyor. Halen şiddeti ve baskısı devam ediyor."

'ELİM KOLUM BAĞLI HAPİSTE GİBİYİM'

Keziban A., boşandıktan sonra izini kaybettirmek istediğini de söyleyerek, "Elektronik kelepçe var. Yaklaştığı zaman emniyet ve jandarma bana haber veriyor. Bu cihaza rağmen kendimi güvende hissetmiyorum. Elim kolum bağlı hapiste gibiyim. Benim peşimi bırakmaz. Kadınların öldüğünü görüyorum. Ben de onlardan biri olmak istemiyorum" dedi.

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