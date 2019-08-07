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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
07.08.2019 - 14:20, Son Güncelleme:

Yaşadığı dehşetin ardından, ''Bu işin arkasını bırakmayacağım'' dedi

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Yaşadığı dehşetin ardından, ''Bu işin arkasını bırakmayacağım'' dedi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde evinin bahçesinde çocukları ile gece saatlerinde oturan kadının kafasına maganda kurşunu isabet etti. Tedavi altına alındığı hastanede kafasına 12 dikiş atılan Nurten Yavuz, magandalara sitem ederek, “Bu işin arkasını bırakmayacağım, ben ölmüş olabilirdim” dedi. 

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  • Yaşadığı dehşetin ardından, Bu işin arkasını bırakmayacağım dedi
  • Yaşadığı dehşetin ardından, Bu işin arkasını bırakmayacağım dedi
  • Yaşadığı dehşetin ardından, Bu işin arkasını bırakmayacağım dedi
  • Yaşadığı dehşetin ardından, Bu işin arkasını bırakmayacağım dedi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, 4 Ağustos Pazar günü gece saatlerinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi Çiftlik Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evli ve 3 çocuk annesi olan 55 yaşındaki Nurten Yavuz, cadde üzerinde bulunan evinin bahçesine çocukları ile sohbet etmek için çıktı.

Yavuz, bahçede çocukları ile sohbet ederken, bir anda silah sesleri gelmeye başladı. Magandaların ateşlediği kurşunlardan birisi, bahçede branda altındaki sandalyede oturan Nurten Yavuz’un kafasına isabet etti.

Kurşunun isabet ettiği Nurten Yavuz’un kanlar içinde kaldığını gören çocukları büyük panik yaşadı. Nurten Yavuz, daha sonra şahsi araçları ile Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Yavuz’un kafasına 12 dikiş atıldı. Yapılan kontrollerde kurşunun Yavuz’un kafasını 2 milimetre ile sıyırdığı tespit edildi. 

2 MİLİMETRE İLE ÖLÜMDEN KURTULAN KADIN, MAGANDALARIN YAKALANMASINI İSTİYOR

Yavuz yapılan tedavisinin ardından taburcu edilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Evin bahçesinde bulunan kurşun çekirdeği olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelenmek üzere alındı. Kimliği belirsiz magandalardan şikayetçi olan Yavuz, şahısların bir an önce yakalanarak cezalandırılmasını istediğini söyledi. Maganda kurşunu ile ölmekten 2 milimetre ile kurtulduğunu ifade eden Yavuz, kurşunun çocuklarına da isabet etmiş olabileceğini belirtti. 

“HASTANEDE KAFAMA 12 TANE DİKİŞ ATILDI”

Olay anını anlatan Yavuz, “Çocuklarım ile birlikte evimizin bahçesinde oturuyorduk. Otururken bir patlama sesi geldi Ses ile birlikte kafam ayağıma kadar uyuştu. Bu sırada çocuklar panikle ellerini kafasının arasına aldılar. Ben ayağa kalktım, başımda bir karıncalanma oldu.

Elimi başıma dokunduğumda kolumdan aşağı doğru bir sıcaklık geldi. Elimdeki kanı görünce, ‘Çocuklar ben vuruldum’ dedim. Sonra başörtümle tampon yapmaya çalıştım. Bu sırada çocuklar bir bez parçası bulup verdiler bana.

O anda kendimden geçtim. Sonra beni 6 dakikada Kocaeli Devlet Hastanesine götürmüşler. 25 kilometrelik yolu dakikada gittik. Hastanede herkes büyük panik yaşadı. Hep beraber korktuk. Hastanede kafama 12 tane dikiş atıldı. Sonra taburcu edildim” dedi. 

“DÜĞÜNLERDEKİ BU MAGANDALIK BİTSİN ARTIK”

Yaralanmasına neden olan magandanın cezalandırılmasını istediğini belirten Nurten Yavuz, yetkililere seslenerek, “Kafamdaki 12 dikişle geziyorum. Bu olmasın, düğünlerde silah atılmasın. Benim şu anda bunu anlatmamın amacı da bu. Cemiyet yapıyorsanız, güzelce eğlenin. Düğün sahibi silah atılmasından korkuyorsa ekip istesin. Jandarma, polis ekipleri düğünü kontrol altına alsın.

Olay yaşanmadan yarım saat önce kucağımda torunum vardı. Onları evlerine gönderdim. Göndermeseydim, kurşun kucağımdaki torunuma da isabet edebilirdi. Ben kalkıp eve gitseydim yerime oturan başka birinin kafasına da isabet edebilirdi.

Düğünlerdeki bu magandalık bitsin artık. Ben yetkili yerlere başvuruda bulunup şikayetçi oldum. Şikayetimin de sonuna kadar peşindeyim. İnşallah kurşunun atıldığı silahın ruhsatı vardı. Silahın sahibi tespit edilirse tazminat davasına kadar bu işin arkasını bırakmayacağım. Ben ölmüş olabilirdim” diye konuştu.

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