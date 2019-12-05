Yaşadığı dehşeti anlattı: 'Sen ölmek istiyor musun?'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYaşadığı dehşeti anlattı: 'Sen ölmek istiyor musun?'
GeriGündem Yaşadığı dehşeti anlattı: 'Sen ölmek istiyor musun?'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Tayfur KARA-Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN, (DHA)
05.12.2019 - 16:06, Son Güncelleme:

Yaşadığı dehşeti anlattı: 'Sen ölmek istiyor musun?'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

SAMSUN’da 20 yıllık eşi Saadettin Koyun (61) tarafından yumruklandıktan sonra üzerine kaynar su dökülen Düriye Koyun (54), o anları anlattı. Korkudan kapısını kilitli tuttuğunu söyleyen Duriye Koyun, "Çaydanlığın içinde olan kaynar suyu üzerime döktü, 'yapma' diye yalvardım ama saçımdan tutup, yere attı" dedi.

5
  • Eşinin kaynar su dökerek yaktığı kadın: Yapma diye yalvardım
  • Eşinin kaynar su dökerek yaktığı kadın: Yapma diye yalvardım
  • Eşinin kaynar su dökerek yaktığı kadın: Yapma diye yalvardım
  • Eşinin kaynar su dökerek yaktığı kadın: Yapma diye yalvardım
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Korkunç olay, 2 Aralık günü saat 18.00 sıralarında, Canik ilçesi Uludağ Mahallesi’nde meydana geldi. Eve alkollü geldiği öne sürülen inşaat işçisi Saadettin Koyun, 20 yıllık eşi Düriye Koyun ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Saadettin Koyun, Düriye Koyun’a önce yumruk attı,

ardından da yere düşen kadının üzerine kaynar su döktü. Düriye Koyun, acı içinde feryat ederek yardım isterken, Saadettin Koyun evden çıkarak, kaçtı.

ÖNCE SERBEST BIRAKILDI, SONRA TUTUKLA NDI

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Düriye Koyun’u, Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Koyun, tedaviye alınırken Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saadettin Koyun’u kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan koca, tutuklanarak, cezaevine konuldu.  

‘SEN ÖLMEK İSTİYOR MUSUN?’ DEMİŞ

Taburcu edilen Duriye Koyun, hala çok korktuğunu bu nedenle evinin kapısını kilitli tuttuğunu anlatarak, "O gün eve çok sarhoş geldi. Alışveriş yapmış ama gereksiz şeyler almış. 'Neden bunları aldın?' diye sorunca ‘Sen ne demek istiyorsun?’ diyerek, yumruk attı.

Yere yığıldım. ‘Sen ölmek istiyor musun?’ dedi. Eline bir çatal aldı, onu sakinleştirmeye çalıştım.

Çaydanlığın içinde olan kaynar suyu üzerime döktü. 'Yapma' diye yalvardım ama saçımdan tutup, yere attı. Sakinleşsin diye özür diliyordum ama adamın cinnet geçirir gibi bir hali vardı. ‘Yandım, beni kurtarın’ diye bağırınca, komşularım duymuş ve kızıma haber vermiş” dedi.

‘ŞEYTAN GÖRSÜN YÜZÜNÜ’

Kendisini o halde gören kızının sinir krizi geçirdiğini söyleyen Düriye Koyun, “İnsan çocuğunun annesine bunu yapar mı?

Kızım daha sonra hem polisi hem de 112 Acil Servisi aradı. Gözaltına alındı, daha sonra serbest bıraktılar.

Olaydan sonraki gün polis ekipleri, beni adliyenin doktoruna götürdü. Doktor raporu alındı. Eşim için tutuklama emri çıktı.  Gazetecilere ‘Pişmanım, yanlışlıkla oldu, kapıya çarptı’ demiş.

Onu görünce aklıma beni yaktığı o anlar geliyor. İyi ki tutuklandı, şeytan görsün yüzünü. Boşanmak için de gerekeni yapacağım. Hala çok korkuyorum, korktuğum için kapı ve pencereleri kilitliyorum” diye konuştu.

Eşinin üzerine kaynar su döken koca ile ilgili yeni gelişme
Eşinin üzerine kaynar su döken koca ile ilgili yeni gelişme
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle