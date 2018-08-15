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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
15.08.2018 - 17:19, Son Güncelleme:

Yaşadığı dehşet sonrası isyan etti: O kişiyi benden saklıyorlar

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Şişli Fulya’da hemşire olarak çalıştığı hastaneden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada motosikletin çarpmasıyla kafatası kırılan kadın o anları anlattı. Çarptıktan sonra kaçarak kayıplara karışan sürücünün yakalandığı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Bu duruma isyan eden Naz Ömer, "Vicdansızca ve insanlık dışı bir şey, bunu kabul edemiyorum. Kendisiyle görüşmedim, talep etmeme rağmen kişiyi benden saklıyorlar" dedi.

Şişli Fulya Hakkı Yeten Caddesi üzerinde geçtiğimiz Cumartesi günü saat 13.55 sıralarında özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Ahıska Türkü Naz Ömer’e (33) yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada motosiklet çarpmıştı. Çarpma sonrası takla attıktan sonra başını yere vuran kadının kafatası kırılmıştı. Motosiklet sürücüsü ise vatandaşların gözü önünde arkasına bile bakmadan kaçmıştı. Sağlık ekipleri tarafından sedyeyle hastaneye götürülen kadın, başından ameliyata olduktan sonra müşahede altına alındı. Tedavisi tamamlanan talihsiz kadın bugün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

“Yardım etmek yerine çekip gitti”

Hastane çıkışında o anları anlatan Naz Ömer, “Ben kendime yeni geldiğim için olayları yeni bağdaştırıyorum. Çalıştığım hastaneden iş yerinden çıktım ve eve doğru gidiyordum. Yolu geçmek için harekete geçtim ama tek taraflı olarak bekledim. Yol sakinleştikten sonra kaldırıma varmak üzereyken hızla gelen bir motosiklet arkamdan bana çarptı. Çok fazla bir şey hatırlamıyorum. Bu tür olaylarda her birimiz durur ve yardım ederiz. Orada bir sürü kişi hiç tanımayan insanlar bile el uzattılar ve yardımda bulundular. Bunu yapan kişinin öncelikle kendisinin yardım etmesi gerekirken, oradan gidiyor” ifadelerini kullandı.


“Bugün serbest kalan bu kişi yarın başkasına da bunu yapar, çarpar gider”

Ömer, “Bana çarpan sürücü yakalanmış, ifadesi alınmış ve serbest bırakılmış. Ancak ben bunu kabul etmiyorum, bugün serbest kalan bu kişi yarın başkasına da bunu yapar, çarpar gider. Ben belki ucuz kurtuldum ama bu kişinin bunun yapması ölüme teşebbüstür. Daha da kötü sonuçlanabilirdi, felç kalabilirdim, beyin kanaması geçirebilirdim. Ben sadece kafamda büyük yarıkla, dikişlerle ve kan kaybıyla atlattım. Günlerdir baş ağrısı yaşıyorum ve baş dönmem geçmiyor. Şükürler olsun ki yaşıyorum” şeklinde konuştu.

Yaşadığı dehşet sonrası isyan etti: O kişiyi benden saklıyorlar


“Vicdansızca ve insanlık dışı bir şey, bunu kabul edemiyorum”

Naz Ömer, “Kayıtlardan izlediğim kadarıyla bana bakmadan soğukkanlılıkla kaçtığını görüyorum. Vicdansızca ve insanlık dışı bir şey, bunu kabul edemiyorum. Kendisiyle görüşmedim, talep etmeme rağmen kişiyi benden saklıyorlar. Motosikletin sahibi geldi, özür dileyerek şikayetçi olmamamı istemek dışında bir şey yapmadı. Farklı bir yaklaşım beklerdim kendisinden, ailesi ya da kendisi gelsin özür dilesin. Yakından uzaktan ilgilenmediler bile, bir an önce yakalanmasını istiyorum. Ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum, yakalanmasını ve cezasını çekmesini istiyorum” diye konuştu.

Öte yandan motosikletin sahibinin Onur Akkaya olduğu, kaza esnasında sürücüsünün ise Berent Runa (20) olduğu öğrenildi. Naz Ömer’in arkadaşının motosiklet sahibi Akkaya ile yaptığı telefon görüşmesinde ise sürücü Runa’ın serbest kaldıktan sonra Tekirdağ’a ailesinin yanına gittiği bilgisine ulaşıldı.


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