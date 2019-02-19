Yasa teklifleri Beştepe’den

Artık bakanlıklar ve bürokratlar yerine Cumhurbaşkanlığı’nda oluşturulan komisyon yasaların içeriğine ve önceliğine karar veriyor. Yeni dönemde yasaların hazırlık faaliyetinin nasıl yapılacağı en çok tartışılan konuyu oluşturdu. Yeni sistem gereği, yasal düzenlemeler teklif olarak TBMM’ye gönderilirken, hazırlık aşamasında rol alan isimler de değişti. Yasal düzenlemeler, iktidar partisi milletvekillerince imzalanmadan ve teklif haline dönüştürülmeden önce Cumhurbaşkanlığı’ndaki komisyon tarafından masaya yatırılıyor. Süreç şöyle işliyor:

YASA YAPICILAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında oluşturulan ‘teklifleri tarama komisyonu’, bakanlıklardan ve ilgili kurumlardan gelen taslak metinleri inceliyor. Bu komisyonda, parti grup yönetiminden bir isim, genel başkan yardımcılarından bir isim, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu’ndan bir isim ve ilgili bakanlığın temsilcileri bulunuyor.

ÇİFT YÖNLÜ İNCELEME

Bakanlık temsilcileri düzenlemeye neden ihtiyaç olduğunu anlatırken, 4 kişilik karar verici ekibe sunum yapıyorlar. Taslağın maddeleri bu çalışmada değiştirilebiliyor. Öncelikle TBMM’ye gönderilecekler belirleniyor. Ayrıca birden fazla kurumu ilgilendiren metinler, bu toplantıda ‘torba teklife’ dönüştürülüyor. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikalar Kurulu temsilcisi ise düzenlemenin Cumhurbaşkanlığı kararname yetkisinin alanına girip girmediğine bakıyor.

KARARNAME KAPSAMI

Kararname kapsamında olan bazı düzenlemelerin yasa metni olarak TBMM’ye gönderilmesinin aynı alanda bir daha kararname çıkarılamaması anlamına geldiği biliniyor. Bir konuda yasal düzenleme varsa, bu alan kararname konusu yapılamıyor. Daha önce TBMM’de yasalaşan Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi düzenlemesinin 14 maddesinin kararname konusu olduğu saptandı. Ayrıca Adalet Bakanlığı’nın teklif olarak komisyonun önüne getirdiği bir taslak da kararname konusu olduğu gerekçesiyle reddedildi.

Sistem değişikliğinden sonra oluşturulan bu komisyonun, sürekli bir ‘Yasa İnceleme Komisyonu’na dönüştürülmesi tartışılıyor. Yeni yapının nasıl işleyeceği konuşulurken bu komisyonun yürütmenin kolu olan cumhurbaşkanı yardımcılığında değil de parti genel merkezinde olması gerektiği değerlendiriliyor.