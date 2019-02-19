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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yasa teklifleri Beştepe’den

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Yasa teklifleri Beştepe’den

CUMHURBAŞKANLIĞI hükümet sistemiyle birlikte, TBMM’ye gönderilen yasa tekliflerinin hazırlık aşaması da değişti.

Artık bakanlıklar ve bürokratlar yerine Cumhurbaşkanlığı’nda oluşturulan komisyon yasaların içeriğine ve önceliğine karar veriyor. Yeni dönemde yasaların hazırlık faaliyetinin nasıl yapılacağı en çok tartışılan konuyu oluşturdu. Yeni sistem gereği, yasal düzenlemeler teklif olarak TBMM’ye gönderilirken, hazırlık aşamasında rol alan isimler de değişti. Yasal düzenlemeler, iktidar partisi milletvekillerince imzalanmadan ve teklif haline dönüştürülmeden önce Cumhurbaşkanlığı’ndaki komisyon tarafından masaya yatırılıyor. Süreç şöyle işliyor:

YASA YAPICILAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında oluşturulan ‘teklifleri tarama komisyonu’, bakanlıklardan ve ilgili kurumlardan gelen taslak metinleri inceliyor. Bu komisyonda, parti grup yönetiminden bir isim, genel başkan yardımcılarından bir isim, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu’ndan bir isim ve ilgili bakanlığın temsilcileri bulunuyor.

ÇİFT YÖNLÜ İNCELEME

Bakanlık temsilcileri düzenlemeye neden ihtiyaç olduğunu anlatırken, 4 kişilik karar verici ekibe sunum yapıyorlar. Taslağın maddeleri bu çalışmada değiştirilebiliyor. Öncelikle TBMM’ye gönderilecekler belirleniyor. Ayrıca birden fazla kurumu ilgilendiren metinler, bu toplantıda ‘torba teklife’ dönüştürülüyor. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikalar Kurulu temsilcisi ise düzenlemenin Cumhurbaşkanlığı kararname yetkisinin alanına girip girmediğine bakıyor.

KARARNAME KAPSAMI

Kararname kapsamında olan bazı düzenlemelerin yasa metni olarak TBMM’ye gönderilmesinin aynı alanda bir daha kararname çıkarılamaması anlamına geldiği biliniyor. Bir konuda yasal düzenleme varsa, bu alan kararname konusu yapılamıyor. Daha önce TBMM’de yasalaşan Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi düzenlemesinin 14 maddesinin kararname konusu olduğu saptandı. Ayrıca Adalet Bakanlığı’nın teklif olarak komisyonun önüne getirdiği bir taslak da kararname konusu olduğu gerekçesiyle reddedildi.

Sistem değişikliğinden sonra oluşturulan bu komisyonun, sürekli bir ‘Yasa İnceleme Komisyonu’na dönüştürülmesi tartışılıyor. Yeni yapının nasıl işleyeceği konuşulurken bu komisyonun yürütmenin kolu olan cumhurbaşkanı yardımcılığında değil de parti genel merkezinde olması gerektiği değerlendiriliyor.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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