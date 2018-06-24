Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Yasa hazırlansın katiller aramızda gezmesin

    Yasa hazırlansın katiller aramızda gezmesin

    Gürkan DURAL / DHA
    24.06.2018 - 00:36 | Son Güncelleme:

    HAYVANLARA yönelik şiddeti protesto amacıyla düzenlenen eylemde konuşan Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği (BUHAYDER) Başkanı Sibel Akıncı, “Hayvanlara karşı işkence ve öldürme suçuna hapis cezası gelsin" dedi. Atatürk Anıtı önünde toplanan gruptakiler, ayakları kesilen köpek ve kedinin fotoğraflarını taşıdı. Akıncı, şunları söyledi:

    KATİL ŞEHRİMİZDE
    "Katil, Allah'ın yarattığı bir canı alacak gücü görüyor kendinde Belki komşunuz, belki arkadaşınız, belki iş yerinizden biri hayvan katili. Katil şehrimizde. Bugün hayvana, yarın insana. Umuyoruz suçlu ya da suçlular bulunacak ve ciddi cezalar alacaklar. Hayvan hakları konusunda gelişmiş ülkelerin yasaları da incelenerek sahipli ve sahipsiz tüm hayvanlara karşı işlenen suçların, paraya çevrilmeyen hapisle cezalandırılması şart. Yeni yasanın belediyelerin çalışanlarını da kapsaması gerekiyor, ki belediyelerdeki çalışanlar da görevini tam anlamıyla layığıyla yapabilsin ve gerektiğinde ceza alsın. İnanın çocuk ve kadın istismarları ve cinayetleri de azalacak. Yeter ki yasa Türkiye'ye yakışır bir şekilde fikir alışverişiyle ve ivedilikle hazırlansın. Hazırlansın ki artık katiller aramızda gezmesin. Hayvanlar insanlara korkarak bakmasın. Onlar bize emanet." 

    Etiketler: hayvana işkence , hayvansever , gazetehaberleri , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri