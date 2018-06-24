Yasa hazırlansın katiller aramızda gezmesin

KATİL ŞEHRİMİZDE

"Katil, Allah'ın yarattığı bir canı alacak gücü görüyor kendinde Belki komşunuz, belki arkadaşınız, belki iş yerinizden biri hayvan katili. Katil şehrimizde. Bugün hayvana, yarın insana. Umuyoruz suçlu ya da suçlular bulunacak ve ciddi cezalar alacaklar. Hayvan hakları konusunda gelişmiş ülkelerin yasaları da incelenerek sahipli ve sahipsiz tüm hayvanlara karşı işlenen suçların, paraya çevrilmeyen hapisle cezalandırılması şart. Yeni yasanın belediyelerin çalışanlarını da kapsaması gerekiyor, ki belediyelerdeki çalışanlar da görevini tam anlamıyla layığıyla yapabilsin ve gerektiğinde ceza alsın. İnanın çocuk ve kadın istismarları ve cinayetleri de azalacak. Yeter ki yasa Türkiye'ye yakışır bir şekilde fikir alışverişiyle ve ivedilikle hazırlansın. Hazırlansın ki artık katiller aramızda gezmesin. Hayvanlar insanlara korkarak bakmasın. Onlar bize emanet."