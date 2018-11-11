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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)
11.11.2018 - 17:55, Son Güncelleme:

Yasa dışı bahis operasyonu: 33 gözaltı

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Yasa dışı bahis operasyonu: 33 gözaltı

MUĞLA merkezli 3 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, 33 kişi gözaltına alınırken, 19 kişinin arandığı belirtildi. Şebeke üyelerinin banka işlemlerinde 5 milyon liralık hareket olduğu belirlendi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Muğla İl Emniyeti Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla merkezli İzmir ve Denizli’de, internet üzerinden yasa dışı bahse yönelik geçen cuma günü operasyon yapıldı. 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda, 33 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, 19 kişinin daha arandığı belirtildi. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 100’ün üzerinde dijital materyal, 43 bin lira, 4 kurusıkı ve uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi. Gözaltına alınanlar dışında yasa dışı bahis oynadığı belirlenen toplam 26 kişiye ise 130 bin liralık para cezası kesildiği kaydedildi. Gözaltına alınanların sorgusunun sürdürüldüğü bildirildi.

SİSTEMİ BÖYLE KURMUŞLAR

Şüphelilerin internet üzerinden bahis oynanabilen siteler açtığı de ortaya çıkarıldı. Sitelerin yurt dışından hazır satın alınıp, yönetildiği belirlendi. Siteye girişlerin kullanıcı adı ve şifreyle yapıldığı, site içeriğinin giriş yapılmadığı sürece görülemediği saptandı. Site yöneticilerinin, müşterilerini referans yöntemiyle bulduğu, siteye bağlı çok sayıda yöneticinin müşteri portföyünü oluşturduğu kaydedildi. Para alışverişinin çoğunlukla elden, bir kısmının ise bankalarla internet üzerinden yapıldığının anlaşıldığı belirtildi. Nakit ödeme dışında veresiye ödemenin de yapıldığı ortaya çıkarıldı. Yasa dışı bahis yöneticilerinin kendilerinin ya da yakınlarının hesaplarını kullanmak yerine başkalarının banka hesaplarını ve banka kartlarını kullandıkları belirlendi. Sisteme para yatırmak isteyen kişinin, bağlı olduğu yöneticiye telefonla mesajla ya da anlık mesajlaşma uygulaması ’WhatsApp’ ile benzeri uygulamalar üzerinden ulaşıp, oynamak istediği miktarı söylediği öğrenildi.

CEZASI DİKKAT ÇEKİYOR

Öte yandan yasa dışı bahis oynatmanın 7258 sayılı kanuna aykırı olduğu ve 6 yıla kadar hapis cezası verildiği, 3 ya da daha fazla kişi tarafından sistem yönetiliyorsa örgütlü suç kapsamında cezanın arttığı belirtildi. Yasa dışı bahis oynamanın ise ’Kabahatler Kanunu’ kapsamında ’kumar oynamak’ suçundan farklı olduğu, cezasının ise 5 ile 20 bin lira arasında olduğu öğrenildi.

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