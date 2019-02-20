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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA (DHA)
20.02.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Yasa dışı bahis çetesinin günlük cirosu 400 bin lira

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Adana merkezli 11 ilde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 107'ye çıktı. Çetenin günlük cirosunun 400 bin lira olduğu belirlenirken, hesaplarını kullandıran kişilere aylık 5 bin lira ödemeye yapıldığı öğrenildi. Ayrıca 21 lüks otomobil ve 34 milyon 911 liralık gayrimenkule el kondu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bağlantılı internet siteleri üzerinde bahis oynattıkları saptanan şüphelilerin, kazandıkları yüklü miktardaki paraları yurt dışına aktararak devleti zarara uğrattıkları tespit edildi.

107 GÖZALTI

Polis ekipleri, gözaltı kararı verilen 146 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Adana merkezli İstanbul, Mersin, İzmir, Aydın, Şırnak, Antalya, Gaziantep, Çanakkale, Adıyaman ve Konya illerinde bulunan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 4'ü kadın 107 kişiye ulaştı. Şüphelilere ait cep telefonları, bilgisayar ve tabletlere incelenmek üzere el konuldu.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Yapılan incelemede bahis çetesinin kullandığı bin 500 hesap üzerinden bugüne kadar 30 milyon 240 bin liralık para hareketi olduğu tespit edildi. Polis, şüphelendiği bin 242 hesabı mercek altına aldı. Ayrıca gözaltına alınanların bahisten elde ettikleri değerlendirilen 753 bin 500 lira, 2 milyon 155 bin lira değerinde 21 lüks otomobil ve 34 milyon 911 liralık gayrimenkule el kondu. Ekipler bu malların yasa dışı bahisten elde edildiğini saptadı.

AYLIK 5 BİN LİRA ÖDEME YAPIYORMUŞ

Bahis çetesinin liderliğini yapan R.O.'nun (44), KKTC'de ofis kiraladığı ve şebekeyi buradan yönettiği anlaşıldı. Yasa dışı bahis oynatarak günde ortalama 400 bin lira gelir elde eden R.O.'nun hesaplarını kullandığı kişilere de aylık 5 bin lira ödeme yaptığı, 1 kişinin farklı bankalarda 7-8 hesabı olduğunu öğrenildi. Ekipler çetenin 400 hesabı aktif olarak kullandığını saptadı. Bu hesaplara ise bloke kondu. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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