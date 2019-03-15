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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
15.03.2019 - 19:51, Son Güncelleme:

Yasa boğmuştu... Gözyaşları sel oldu

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Yasa boğmuştu... Gözyaşları sel oldu

Burdur'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya'nın cenazesi memleketi Manisa'nın Soma ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Genç kızın tabutuna duvak örtüldü.

Leyla ve Halil Akkaya çiftinin tek çocuğu olan 19 yaşındaki İrem Su, annesinin vasiyetiyle tabutuna gelinlik duvağı örtülerek, son yolculuğuna uğurlandı. Anne Leyla Akkaya ile baba Halil Akkaya, biricik kızları İrem Su'nun tabutunu son defa sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Soma İlçe Devlet Hastanesi morgundan alınarak 13 Eylül Mahallesi Köse Sokak'taki evine getirilen üniversiteli İrem'in cenazesi burada helallik alınmasının ardından Yüzevler Cami'sine götürüldü. Baba Halil Akka'ya cenaze namazında güçlükle ayakta durduğu görüldü. Cenaze namazına genç kızın yakınları ve arkadaşları katıldı. Talihsiz genç kız, İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Soma Belediye Mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. 

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi Kavşağı'nda meydana geldi. Süleyman Emre K. yönetimindeki 42 DIP 19 plakalı otomobille Emre E. yönetimindeki 03 RF 575 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya (19) ağır yaralandı. Kaza sonrasında 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan MÜKÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği 1. Sınıf öğrenci İrem Su Akkaya, Burdur Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Isparta'daki özel hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavisi süren İrem Su Akkaya, yaşam savaşını kaybetti. 

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