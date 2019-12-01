Yasa boğan kaza... Yürek yakan detay
Yozgat'ta Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımını taşıyan minibüsün kaza geçirmesi ve 2 sporcu genç kızın hayatını kaybetmesi, Ordu’yu yasa boğdu. Öte yandan Hentbol Federasyonu’nun sitesinde, Ordu oynanacak karşılaşma için esame listesinin kaza nedeniyle boş kaldığı görüldü.
Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol takımı oyuncularını taşıyan minibüsün, Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı, 2’ye çıktı. Kazada yaşamını yitirenlerin, Göksu Akyel (14) ve kaleci Sinem Aksu (12) olduğu belirlendi.
Yaralı minibüs sürücüsü Ercan Akaman’ın, takım antrenörü olduğu öğrenildi. 14 yaralının tedavilerinin Zile, Aydıncık ve Çekerek ilçelerindeki hastanelerde sürdürüldüğü belirtildi.
YÜREK YAKAN DETAY
Öte yandan Hentbol Federasyonu’nun sitesinde, Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol takımının oynanacak karşılşama için esame listesinin kaza nedeniyle boş kaldığı görüldü.
BAKAN KASAPOĞLU’NDAN TAZİYE MESAJI
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, yaşamını yitiren sporcular için taziye mesajı paylaştı. Yetkililerden olayla ilgili detaylı bilgi alan Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Ordu’dan Yozgat’a maça giden Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı’nı taşıyan minibüsün kaza yaptığını derin birÿ üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kazada maalesef hayatını kaybeden sporcularımız var, kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımızın durumunu yakından takip ediyorum. Bütün imk?nlarımızla sporcularımızın yanındayız. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Acımız çok büyük. Başımız sağ olsun."
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle