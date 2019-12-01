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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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YOZGAT, (DHA)
01.12.2019 - 19:31, Son Güncelleme:

Yasa boğan kaza... Yürek yakan detay

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Yasa boğan kaza... Yürek yakan detay

Yozgat'ta Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımını taşıyan minibüsün kaza geçirmesi ve 2 sporcu genç kızın hayatını kaybetmesi, Ordu’yu yasa boğdu. Öte yandan Hentbol Federasyonu’nun sitesinde, Ordu oynanacak karşılaşma için esame listesinin kaza nedeniyle boş kaldığı görüldü.

Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol takımı oyuncularını taşıyan minibüsün, Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı, 2’ye çıktı. Kazada yaşamını yitirenlerin, Göksu Akyel (14) ve kaleci Sinem Aksu (12) olduğu belirlendi.

Yaralı minibüs sürücüsü Ercan Akaman’ın, takım antrenörü olduğu öğrenildi. 14 yaralının tedavilerinin Zile, Aydıncık ve Çekerek ilçelerindeki hastanelerde sürdürüldüğü belirtildi.

YÜREK YAKAN DETAY

Yasa boğan kaza... Yürek yakan detay

Öte yandan Hentbol Federasyonu’nun sitesinde, Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol takımının oynanacak karşılşama için esame listesinin kaza nedeniyle boş kaldığı görüldü.

BAKAN KASAPOĞLU’NDAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, yaşamını yitiren sporcular için taziye mesajı paylaştı. Yetkililerden olayla ilgili detaylı bilgi alan Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ordu’dan Yozgat’a maça giden Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı’nı taşıyan minibüsün kaza yaptığını derin birÿ üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kazada maalesef hayatını kaybeden sporcularımız var, kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımızın durumunu yakından takip ediyorum. Bütün imk?nlarımızla sporcularımızın yanındayız. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Acımız çok büyük. Başımız sağ olsun."

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