YAŞ toplantısı 1.5 saat sürdü: ‘Or’luğa yükselen olmadı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Beştepe’de yapılan YAŞ toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi değişmedi. 1.5 saat sürmesi nedeniyle son yılların en kısa şûrası olarak kayıtlara geçen YAŞ’ta alınan kararlar Erdoğan’ın imzalamasından sonra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından kamuoyuna açıklandı. Buna göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler görevine devam edecek. Güler’in iki yıl daha bu görevi yapması bekleniyor. Bir yıl daha görev süresi bulunan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da görevinde kaldı. İki yıllık görev süreleri dolmalarına rağmen yaş haddi dolmayan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün görev süreleri de bir yıl daha uzatıldı.

SEKİZ İSİM SIRADAYDI

YAŞ öncesi Deniz Kuvvetleri’nde bir koramiral, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan ise yedi korgeneral terfi sırasında bulunuyordu. Ancak dünkü YAŞ’ta ‘kor’luktan ‘or’luğa terfi yapılmadı. Eski Özel Kuvvetler komutanı olan Korgeneral Zekai Aksakallı da terfi sırasında olan isimler arasındaydı. Deniz Kuvvetleri’nde terfi sırasında olan tek isim Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu’ydu. ‘Hava’da da boşalan kadro bulunmamasından dolayı orgeneral terfisi beklenmiyordu. ‘Kor’luktan ‘or’luğa terfi olmayınca ve Ege Ordusu ile 3. Ordu komutanları da emekliye sevk edilince TSK’da 7 ‘or’ rütbesi kaldı. Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz, Hava kuvvet komutanları, 1. Ordu Komutanı, Muharip Hava Kuvveti Komutanı ile Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı Komutanı ‘or’ rütbesindeler. Geçen yıl sürpriz bir şekilde Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı Komutanlığı’na Orgeneral İsmail Metin Temel getirilince, 2. Ordu Komutanlığı da ‘kor’ seviyesine inmişti. Ege Ordusu ve 3. Ordu Komutanlığı’na da ‘kor’ seviyesinde atama yapılabileceği veya Temel’in bu komutanlıklardan birine kaydırılabileceği ileri sürülüyor.

EMEKLİ OLANLAR

Kalın, terfilerle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tümgeneral İrfan Özsert korgeneralliğe; Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan tuğgeneraller Bahtiyar Ersay, Sezai Öztürk, Ömer Ertuğrul Erbakan, Ahmet Kurumahmut ve Selami Arslan tümgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu tümamiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tuğgeneraller Erdoğan Gür, İsmail Üner, Kutlay Demir, Ali Serin, Olcay Yılmaz ve Selçuk Aygün tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.”

Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve 3’üncü Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş yaş haddinden emekli oldu. Hava Kuvvetleri’nde korgeneraller Nihat Kökmen ve Yılmaz Özkaya yaş haddi, Korgeneral Muhittin Fatih Sert ise kadrosuzluktan emekli oldu. Tümamiral Hasan Nihat Doğan da Deniz Kuvvetleri’nde yaş haddinden emekliye sevk edildi.

Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ile Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak bir yıl uzatma aldı. Hava Kuvvetleri’nde Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri’nde de Tümamiral Aydın Şirin bir yıl uzatma alan isimler oldu.

GENERAL VE AMİRAL SAYISI AZALDI

YAŞ kararıyla 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay general ve amiralliğe yükseltildi. Bir general yaş haddi nedeniyle, 47 general ve amiral de kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. TSK’daki halen 241 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla 233 oldu. Dünkü şûrada terfi alan isimler arasında FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadele eden ve bu terör örgütünün mağdur ettiği komutanlar da bulunuyor.