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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.07.2019 - 08:46, Son Güncelleme:

Yaş küçük tehdit büyük! ‘Sana yarın yok’ parmağı

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Yaş küçük tehdit büyük! ‘Sana yarın yok’ parmağı

Ankara’da 12 yaşındaki kıza tecavüz edenler, olay tarihinde yaşları küçük diye serbest bırakıldı. 2 suç ortağıyla birlikte tutuksuz yargılanan E.K, mağdur çocuğun üzerine araba sürerek, kaçırma girişiminde de bulundu. E.F.K. ise Avukat Hüsniye Şimşek’i, adliye çıkışında “Seninle hesaplaşacağız” diye tehdit etti. Avukat Şimşek, “Bir sonraki adımları, mağduru öldürmeye varacak” diyerek sanıkların tutuklanmasını istedi. Mahkeme reddetti.

TECAVÜZ ETTİ

Dava dosyasına göre Ankara’da yaşayan, bugün 15 yaşındaki S. adlı kız çocuğu 2017 yılında devam ettiği spor salonunda E.F.A. ile tanışıp arkadaş oldu. O tarihte 16 yaşında olan E.F.A., küçük S.’yi A.S.K. adlı arkadaşının evine götürdü ve S.’ye tecavüz etti. E.F.A., iki hafta sonra, özür dileme bahanesiyle S.’yi arabaya bindirdi. Arabada, 16 yaşındaki E.K. de vardı. 2 saldırgan araçla Türközü’nde ıssız bir mevkiye götürdükleri S.’yi istismar etti. S’nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan zanlılar “çocuk oldukları” gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

KAÇIRMAYA KALKTI

Ardından da Ankara 1. Çocuk Mahkemesi’nde, çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından dava açıldı. Sanıklardan E.K., 16 Şubat 2019’da S.’nin üzerine araba sürerek, çocuğu kaçırmaya çalıştı. E.K’ye basit yaralama suçundan da dava açıldı. Tecavüz mağduru S.’nin avukatı Hüsniye Şimşek, mahkemeye başvurarak, saldırganların tutuklanmasını istedi. Şimşek, dilekçesinde, E.K.’nin kabarık bir sicil kaydının olduğunu ve savcılıkta “Kralı gelse bana bir şey yapamaz” dediğini anlattı.

ÖLDÜRECEKLER

Şimşek, sanıklardan ikisinin sabit ikametgahının bile olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti: “Adeta ödüllendirilerek serbest bırakılan sanıkların bir sonraki adımı, mağduru öldürmeye varacaktır. Toplum vicdanı, müvekkilim korumasız bırakılırken, suç makinası olan sanıkların cesaretlendirilmelerini kabul etmeyecektir. Çocuğu korumak devletin ve yargının görevidir.”

HESAPLAŞACAĞIM

Şimşek’in talebi kabul edilmedi. 10 Temmuz’da görülen son duruşma çıkışında sanıklar, Şimşek’i tehdit etti. Tekrar şikayetçi olan Şimşek, ifadesinde, E.F.A.’nın adliye önünde kendisine parmak sallayarak, hakaret ettiğini ve “Seninle hesaplaşacağım. Sana yarın yok” dediğini belirtti.

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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