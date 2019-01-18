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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (AA)
18.01.2019 - 14:56, Son Güncelleme:

Yarıyıl tatilinde havalar nasıl olacak? Meteoroloji’den açıklama geldi…

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Yarıyıl tatilinde havalar nasıl olacak? Meteoroloji’den açıklama geldi…

Türkiye'de yarıyıl tatili süresince hava sıcaklıklarının nasıl olacağı merak konusu olurken Meteoroloji’den açıklama geldi. Yarıyılın ilk haftasında batı kesimlerde yağmur ve sağanak tahmin edilirken, yüksek rakımlı yerler ve dağlar haricinde kar yağışı beklenmiyor. Tatilin ikinci haftası ise yurdun büyük bölümünde yağmur ve sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.

Türkiye'de yarıyıl tatili süresince hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, batı bölgelerde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.     

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, geçen yılın son günleriyle bu yılın ilk günlerinde yaşanan soğuk hava ve özellikle iç ve doğu kesimlerdeki kar yağışlarının ardından, bugün batı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.     

Yarıyıl tatilinde genel olarak hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olması, ülkenin batı bölgelerinde ise normallerin 2-5 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.     

İzlanda kökenli alçak basınç merkezlerinin Orta Akdeniz'e inmesi nedeniyle yarıyıl tatilinin ilk haftasında batı kesimlerde yağmur ve sağanak tahmin edilirken, yüksek rakımlı yerler ve dağlar haricinde kar yağışı beklenmiyor.     

İç ve doğu kesimler ise daha çok yüksek basınç merkezinin etkisinde kalacak. Bu bölgelerde gece ve sabah saatlerinde sis ve pus olayı bekleniyor. Yarıyıl tatilinin ikinci haftası ise yurdun büyük bölümünde yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.     

3 BÜYÜK İLDE HAVA DURUMU

Yarıyıl tatilinde üç büyük ilde beklenen hava durumuna bakıldığında, Ankara'da havanın gelecek hafta ortasına kadar yağışsız, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, çarşamba ve perşembe günleri hafif yağmurlu olması, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Yarıyıl tatilinin ikinci haftası ise havanın genellikle çok bulutlu olması, aralıklarla yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor.      

İstanbul'da bu dönemde hava sıcaklıklarının güneybatılı hava akımlarıyla genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve aralıklı yağmur tahmininde bulunuluyor.     

İzmir'de de hafta sonundan itibaren sağanak bekleniyor. Kentte yağışların gelecek hafta ortasından itibaren zaman zaman etkisini artıracağı, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri ve zaman zaman üzerinde olacağı tahmin ediliyor.     

 

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