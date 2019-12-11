Yarıyıl tatil ne zaman? Nisan ikinci ara tatili o tarihte başlayacak

Yeni yıla kısa bir süre kala en çok merak edilenlerden biri de nisan ara tatili oldu. Geçtiğimiz kasım ayında yapılan ilk ara tatilin ardından bu kez ikinci ara tatile odaklanan milyonlarca öğrenci, son dönemde araştırmalarına hız verdi. Peki, ikinci ara tatil ne zaman? Nisan ara tatili ne zaman?

Ara tatil tarihleri öğrenciler, öğretmenler ve öğrenci velileri tarafından merakla araştırılıyor. Ara tatilde birkaç gün de olsa dinlenme fırsatı bulacak öğrenciler, MEB'in açıkladığı tarihleri sorguluyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sömestr tatili, 17 Ocak 2020 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte başlayacak. 17 Ocak-2 Şubat 2020'deki sömestr tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil ise 6-10 Nisan 2020'de olacak, 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

MEB DESTEK EĞİTİM PROGRAMLARINI GÜNCELLEDİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde zihinsel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, öğrenme güçlüğü, görme ve işitme yetersizliği gibi 7 farklı engel grubunda sunulan destek eğitim programlarının içeriklerini güncelledi.

TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamındaki güncelleme çalışmalarına, üniversitelerin özel eğitim, dil ve konuşma terapistliği, odyoloji, fizyoterapi ve ergoterapi bölümlerinden akademisyenler ile Bakanlığa bağlı resmi ve özel okul ile kurumlardan öğretmen ve uzmanlar katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, eğitim programlarının sürekli güncellenmesinin eğitimin kalitesiyle doğrudan ilişkili olduğuna dikkati çekti.

Bu bağlamda özel eğitim müfredatına büyük önem verdiklerini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 7 engel grubuna yönelik uygulanan özel eğitim programlarının güncellenmesine uzun zamandan beri ihtiyaç duyuluyordu. TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında yürütülen güncelleme çalışmalarında son aşamaya geldik.

Bakanlığımızdan, üniversitelerimizden ve diğer kurumlardan alan uzmanlarının ortaklaşa yürüttükleri eğitim programları güncelleme çalışmaları tamamlandı. Hazırlanan yeni programları paydaşlarımızın görüşlerine sunduk. Onlardan alacağımız geri beslemelerle son şeklini vereceğiz."