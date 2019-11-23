Yarıyıl (sömestr) tatili ne zaman? 15 tatil hangi tarihte başlayacak?
Geçtiğimiz hafta başlayan kasım ara tatilinin sonuna gelinirken, yarıyıl tatiliyle ilgili araştırmalar şimdiden başladı. 9 gün boyunca tatil ve etkinlik fırsatı bulan öğrenciler, sömestr tatili kapsamında "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, 15 tatil hangi tarihte başlayacak? Yarıyıl tatili ne zaman? İşte, merak edilen detaylar.
"Sömestr tatili ne zaman başlayacak? "sorusunun yanıtı şimdiden tatil planlarına başlayan binlerce kişi tarafından merak konusu oldu. İlk ara tatili tamamlayan öğrenciler, 15 tatilin ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladı. İşte, 2019 2020 eğitim öğretim dönemi okulların kapanacağı tarihle ilgili bilgiler.
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sömestr tatili, 17 Ocak 2020 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte başlayacak. 17 Ocak-2 Şubat 2020'deki sömestr tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NİSAN AYINDA
6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
MEB'DEN REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNE YENİ DÜZENLEME
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), rehberlik ve araştırma merkezlerinin sunduğu hizmetlerin erişilebilirliğini artırmak amacıyla kurum açma şartlarını yeniden düzenledi.
MEB Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yönetmeliğe göre, 2023 eğitim vizyon belgesinde yer alan rehberlik ve araştırma merkezlerinin yeniden yapılandırılması maddesi kapsamında, rehberlik ve araştırma merkezlerinin sunduğu hizmetlerin erişilebilirliğini artırmak amacıyla kurum açma şartlarına kolaylık getirildi.
Değişiklik, rehberlik ve araştırma merkezinin bulunmadığı bölgelerde, rehberlik ve araştırma merkezi açılarak rehberlik hizmetleri ile eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerinin sunulabilmesini amaçlıyor.
Rehberlik ve araştırma merkezinin açılabilmesi için hizmet vereceği bölgenin toplam yerleşim birimi nüfusunun önceden en az 200 bin olması gerekirken, nüfus şartı 150 bin olarak düzenlendi.
Yerleşim birimi ile hizmet veren en yakın rehberlik ve araştırma merkezi arasındaki mesafenin önceden en az 150 kilometre olma şartı da 100 kilometre olarak değiştirildi.
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