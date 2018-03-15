Televizyon ekranlarında düzenlenen popüler yarışma programlarından vaat edilen ödül, hediye ve ikramiyeler birçok insanın hayalini süslemeye devam ediyor. Ancak vatandaşlar, bu yarışmalardan para ödülü ya da başka bir şey kazandıkları takdirde devlete vergi verecekleri konusunda bilgi sahibi değil. İşte yarışma ve çekilişlerde kazanılan ödüllerin VİV'i nasıl hesaplanır sorusunun cevabı...

Yarışma ve çekilişlerde VİV nasıl hesaplanıyor?

Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile (5602 sayılı kanunda tanımlanan) şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerin 4.068 liralık istisna sınırını aşan kısmı vergiye tabi (VİV Md. 4/e). Yarışmayı düzenleyen tarafından ödeme yapılmadan önce istisna tutarı düşülüp kalan tutar üzerinden “yüzde 10 vergi oranı” uygulanır. (VİV Md. 16)

Kazanılan ikramiyeler her zaman nakit olmayabiliyor, ev, araba, elektronik eşya olarak da ikramiye verilebilmekte. Bu durumda ise ikramiyenin fatura bedeli üzerinden vergi hesaplanıyor. Yarışma ve çekilişle müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20. günü akşamına kadar beyannamesinin verilip ödemenin de bu süre içinde yapılması gerekiyor.