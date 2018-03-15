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    Yarışma ve çekilişlerde VİV nasıl hesaplanıyor?

    Hürriyet Haber
    15.03.2018 - 16:34 | Son Güncelleme:

    Televizyon programlarında düzenlenen yarışmalar ya da çeşitli kuruluşların düzenlediği çekilişler sonucu ödül kazanan kişiler kanunen Veraset İntikal Vergisi ödemek zorunda. Ayrıca şans oyunlarında ikramiye kazanan kişiler de bu vergiyi ödüyor. Peki, yarışma ve çekilişlerde kazanılan ödülün Veraset İntikal Vergisi nasıl hesaplanır? İşte detaylar...

    Televizyon ekranlarında düzenlenen popüler yarışma programlarından vaat edilen ödül, hediye ve ikramiyeler birçok insanın hayalini süslemeye devam ediyor. Ancak vatandaşlar, bu yarışmalardan para ödülü ya da başka bir şey kazandıkları takdirde devlete vergi verecekleri konusunda bilgi sahibi değil. İşte yarışma ve çekilişlerde kazanılan ödüllerin VİV'i nasıl hesaplanır sorusunun cevabı...

    Yarışma ve çekilişlerde VİV nasıl hesaplanıyor?

    Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile (5602 sayılı kanunda tanımlanan) şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerin 4.068 liralık istisna sınırını aşan kısmı vergiye tabi (VİV Md. 4/e). Yarışmayı düzenleyen tarafından ödeme yapılmadan önce istisna tutarı düşülüp kalan tutar üzerinden “yüzde 10 vergi oranı” uygulanır. (VİV Md. 16)

    Kazanılan ikramiyeler her zaman nakit olmayabiliyor, ev, araba, elektronik eşya olarak da ikramiye verilebilmekte. Bu durumda ise ikramiyenin fatura bedeli üzerinden vergi hesaplanıyor. Yarışma ve çekilişle müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20. günü akşamına kadar beyannamesinin verilip ödemenin de bu süre içinde yapılması gerekiyor.

    Etiketler: Vergi , SeoHaber , veraset intikal vergisi , gündem
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