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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alper ÇAY - DHA
19.11.2019 - 23:47, Son Güncelleme:

Yarış sırasında makas atıyordu... Başkasının da canını yaktı

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Yarış sırasında makas atıyordu... Başkasının da canını yaktı

İstanbul Esenler'de, yarış halinde oldukları ileri sürülen iki otomobilden biri yoldaki başka bir otomobile çarparak takla attı. Takla atan otomobildeki 2 kişi hafif yaralanırken, yarış halinde olduğu ileri sürülen diğer otomobilin sürücüsü durmayarak aracıyla kaçtı.

Kaza, Havalimanı Mahallesi TEM bağlantı yolu Otogar istikametinde saat 22.15 sıralarında meydana geldi.

Görgü tanıklarının iddiasına göre; plakası belirlenemeyen otomobil ile yarış halinde makas atarak ilerleyen 34 MEF 32 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, yoldaki 34 GRP 46 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya yükselen 34 MEF 32 plakalı otomobil, takla atıp ters dönerek durabildi. Otomobilin içindeki sürücü ve yanındaki kişi hafif yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Takla atan otomobilin çarptığı otomobilde hasar oluşurken, içindeki kişiler kazadan şans eseri yara almaktan kurtuldu. Takla atan otomobille yarıştığı iddia edilen ve plakası belirlenemeyen diğer otomobilin sürücüsü durmayarak aracıyla kaçtı.

Polisin kazaya ilişkin soruşturması sürüyor.

"BURASI YARIŞ PİSTİ DEĞİL"

Kazayı gören bir sürücü, "Yarışırken oldu, bunlar yarışıyorlardı. Yanımdan es geçti. Kıl payı bana çarpıyorlardı. Rampadan aşağı iniyordum bunlar çıkış yapıyordu. Öndeki sağ yaptı, arkasındaki de sağ yaptı. Sol yaparken havalandı, diğeri uzadı gitti. Bana zarar veriyordu. Benim de evim de çoluğum çocuğum bekliyor. Bunlar ayık kafayla, bilinçli bir adamın yapacağı bir iş değil. Burası yarış pisti değil" dedi.

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