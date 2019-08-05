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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
05.08.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Yarış atları trafiği birbirine katmış, 3 at telef olmuştu! Kaçan atlar yakalandı

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Yarış atları trafiği birbirine katmış, 3 at telef olmuştu! Kaçan atlar yakalandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde safkan Arap atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesi'nden kaçan 31 at yakalandı

İlçede 150 yıldır safkan Arap atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesi'nden kaçan 34 attan 3'ü, Malatya-Akçadağ kara yolunda otomobilin çarpması sonucu telef oldu.

Ekipler, diğer atları, işletme civarı ve kara yolu etrafında sabaha kadar yaptıkları çalışmalar sonucu yakaladı.

Yakalanan safkan Arap atları, işletmeye götürüldü, telef olan atlar ise traktöre yüklenerek gömüldü.

Atların padokta bulundukları sırada henüz belirlenemeyen nedenle ürktükleri ve kapıyı kırarak kaçtıkları öne sürüldü.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce, olayın araştırılması için müfettiş gönderileceği öğrenildi.

Olay

Sultansuyu Tarım İşletmesinden kaçan atlara Malatya-Akçadağ kara yolunda Yılmaz Akdemir'in kullandığı yabancı plakalı otomobil ile Kalender Kırbıyık yönetimindeki 06 BM 3108 plakalı otomobil çarpmış, kazada 3 at telef olmuş, 6 kişi yaralanmıştı.

Yarış atları trafiği birbirine kattı 3 at telef oldu
Yarış atları trafiği birbirine kattı! 3 at telef oldu
Otomobillerin çarptığı 3 safkan Arap atı telef oldu
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