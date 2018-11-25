Yarına dikkat! Sağanak geliyor...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan son hava durumu raporuna göre, İstanbul'da pazartesiden itibaren geçerli olmak üzere hafta boyunca sağanak ve gök gürültülü yağışın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık tahminlerine göre güneşli hava pazartesi günü yerini sağanak yağışa bırakacak.
Yurt genelinde etkili olacak olan sağanak yağışın perşembe gününe kadar devam etmesi öngörülüyor.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
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