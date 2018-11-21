Yarına dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Marmara Bölgesi'nde rüzgarın fırtına şeklinde esmesinin tahmin edildiği uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:
Marmara'da rüzgarın yarın (22.11.2018 Perşembe) öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün (22.11.2018 Perşembe) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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