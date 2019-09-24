Yarın yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den 25 Eylül Çarşamba günü için İstanbul'a uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güney Ege kıyıları ile Manisa ve Antalya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İşte, 25 Eylül il il hava durumu tahminleri.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların İzmir, Manisa, Aydın,Muğla ve Antalya çevrelerinde, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2), Antalya'nın İbradı, Serik ve Manavgat ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden; Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 14°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL 17°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 16°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olacağı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 17°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olacağı bekleniyor.

MUĞLA 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olacağı bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Antalya merkez ile Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Akseki ilçelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2), İbradı, Serik ve Manavgat ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olması bekleniyor.

ADANA 20°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 23°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Antalya merkez ile Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Akseki ilçelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2), İbradı, Serik ve Manavgat ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olması bekleniyor.

ISPARTA 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 22°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ 7°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 18°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 14°C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SAMSUN 17°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TOKAT 12°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 17°C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI 6°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM 6°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 12°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

VAN 7°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 15°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 22°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık