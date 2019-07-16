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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.07.2019 - 23:28, Son Güncelleme:

Yarın yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den 17 Temmuz açıklaması

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Yarın yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den 17 Temmuz açıklaması

Meteoroloji'nin uyarılarıyla beraber yurt genelinde, Marmara ve Ege başta olmak üzere son bir haftadır aralıklarla devam eden sağanak yağış sonrası, hava durumu tahminleriyle ilgili araştırmalar vatandaşların gündeminde yer alıyor. 17 Temmuz'da yağmur yağıp yağmayacağını sorgulayanlar, Meteoroloji'den yapılan son tahminleri merak ediyor. Peki, yarın yağmur yağacak mı? İşte, 17 Temmuz hava durumu tahminleri.

Temmuz ayında sağanak yağışlar yurt genelinde sürmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son paylaşımlarına göre, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklığının ise Batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalması öngörülüyor. İşte, Meteoroloji'nin tahminlerine göre il il hava durumu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Zonguldak, Rize Trabzon'un iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege ile Bolu, Isparta, Burdur ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yarın yağmur yağacak mı Meteorolojiden 17 Temmuz açıklaması

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların İç Ege ile Bolu, Isparta, Burdur ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 17°C, 26°C
Parçalı bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA 16°C, 27°C
Parçalı bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 20°C, 26°C
Parçalı bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 17°C, 27°C
Parçalı bulutlu

Yarın yağmur yağacak mı Meteorolojiden 17 Temmuz açıklaması

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin kuzey ve doğusu ile yarın bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra İç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 22°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 21°C, 28°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 21°C, 29°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 20°C, 29°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Burdur ve Isparta çevrelerinin, yarın Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 22°C, 33°C
Parçalı, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 23°C, 29°C
Az bulutlu, yarın zamanla iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu

HATAY 23°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın güney ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 16°C, 26°C
Parçalı, yarın yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 14°C, 27°C
Parçalı, yarın yer yer çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 14°C, 21°C
Parçalı, yarın yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS 11°C, 27°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yarın yer yer çok bulutlu ve iç kesimleri ile Zonguldak çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 17°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 21°C, 27°C
Parçalı, yarın yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 14°C, 31°C
Parçalı bulutlu

BAYBURT 11°C, 28°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 19°C, 26°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 20°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 28°C
Parçalı bulutlu

MALATYA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MUŞ 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

VAN 12°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 21°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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