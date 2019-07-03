Yarın yağmur yağacak mı? 4 Temmuz il il hava durumu tahminleri
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Edirne ve Kırklareli çevreleri, Trabzon, Artvin ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar bölgesinde sağanak bekleniyor. Yapılan açıklamalanın ardından, vatandaşlar yarın (4 Temmuz) havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın yağmur yağacak mı? Hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji'nin verilerine göre, 4 Temmuz il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Edirne ve Kırklareli çevreleri, Trabzon, Artvin ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar bölgesinde sağanak bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor. İşte, Meteoroloji'nin tahminlerine göre hava durumu verileri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık zamanla kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kırklareli, Edirne çevreleri, Rize ve Trabzon'un iç ve yüksekleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu, kuzey kesimleri zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BALIKESİR 17°C, 34°C
Az bulutlu
BURSA 18°C, 34°C
Az bulutlu
İSTANBUL 23°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 20°C, 32°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 16°C, 32°C
Az bulutlu
DENİZLİ 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun iç kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Doğu Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ANTALYA 24°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 23°C, 32°C
Az bulutlu
ISPARTA 14°C, 33°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 34°C
Az bulutlu
ÇANKIRI 14°C, 34°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 17°C, 33°C
Az bulutlu
SİVAS 13°C, 30°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 30°C
Az bulutlu
DÜZCE 18°C, 34°C
Az bulutlu
SİNOP 23°C, 30°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 19°C, 28°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun iç kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Rize ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 34°C
Az bulutlu
BAYBURT 12°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SAMSUN 20°C, 30°C
Az bulutlu
TRABZON 21°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 8°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 20°C, 35°C
Az bulutlu
VAN 15°C, 28°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 20°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
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