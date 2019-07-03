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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.07.2019 - 20:10, Son Güncelleme:

Yarın yağmur yağacak mı? 4 Temmuz il il hava durumu tahminleri

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Yarın yağmur yağacak mı? 4 Temmuz il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Edirne ve Kırklareli çevreleri, Trabzon, Artvin ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar bölgesinde sağanak bekleniyor. Yapılan açıklamalanın ardından, vatandaşlar yarın (4 Temmuz) havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın yağmur yağacak mı? Hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji'nin verilerine göre, 4 Temmuz il il hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Edirne ve Kırklareli çevreleri, Trabzon, Artvin ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar bölgesinde sağanak bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor. İşte, Meteoroloji'nin tahminlerine göre hava durumu verileri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık zamanla kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kırklareli, Edirne çevreleri, Rize ve Trabzon'un iç ve yüksekleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Yarın yağmur yağacak mı 4 Temmuz il il hava durumu tahminleri

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Az bulutlu, kuzey kesimleri zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Yarın yağmur yağacak mı 4 Temmuz il il hava durumu tahminleri

BALIKESİR 17°C, 34°C
Az bulutlu

BURSA 18°C, 34°C
Az bulutlu

İSTANBUL 23°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 20°C, 32°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 16°C, 32°C
Az bulutlu

DENİZLİ 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun iç kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Doğu Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ANTALYA 24°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 23°C, 32°C
Az bulutlu

ISPARTA 14°C, 33°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 34°C
Az bulutlu

ÇANKIRI 14°C, 34°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C, 33°C
Az bulutlu

SİVAS 13°C, 30°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 30°C
Az bulutlu

DÜZCE 18°C, 34°C
Az bulutlu

SİNOP 23°C, 30°C
Az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 28°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun iç kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Rize ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 34°C
Az bulutlu

BAYBURT 12°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SAMSUN 20°C, 30°C
Az bulutlu

TRABZON 21°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 8°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 20°C, 35°C
Az bulutlu

VAN 15°C, 28°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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