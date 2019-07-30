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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.07.2019 - 20:03, Son Güncelleme:

Yarın yağmur yağacak mı? 31 Temmuz Çarşamba hava durumu raporu

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Yarın yağmur yağacak mı? 31 Temmuz Çarşamba hava durumu raporu

Yeni haftanın ortalarına doğru gelinirken, hava durumu araştırmaları vatandaşlar tarafından hız kazandı. Türkiye geneli sıcaklık değerlerini ve yağış olasılıklarını öğrenmek isteyenler, Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeleri sorguluyor. Peki, yarın yağmur yağacak mı? Çarşamba günü hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji'nin verilerine göre 31 Temmuz hava durumu raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Kırklareli'nin doğu kesimleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. İşte, Meteoroloji'nin tahminlerine göre, il il hava durumu verileri.

Yarın yağmur yağacak mı 31 Temmuz Çarşamba hava durumu raporu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Kırklareli'nin doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 20°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

BURSA 20°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 23°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 20°C, 33°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

Yarın yağmur yağacak mı 31 Temmuz Çarşamba hava durumu raporu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 25°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 17°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 20°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 24°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 21°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 20°C, 35°C
Az bulutlu

BAYBURT 14°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 22°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 22°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

KARS 13°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

MALATYA 21°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

VAN 14°C, 31°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 27°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

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