Yarın yağmur yağacak mı? 31 Temmuz Çarşamba hava durumu raporu
Yeni haftanın ortalarına doğru gelinirken, hava durumu araştırmaları vatandaşlar tarafından hız kazandı. Türkiye geneli sıcaklık değerlerini ve yağış olasılıklarını öğrenmek isteyenler, Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeleri sorguluyor. Peki, yarın yağmur yağacak mı? Çarşamba günü hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji'nin verilerine göre 31 Temmuz hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Kırklareli'nin doğu kesimleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. İşte, Meteoroloji'nin tahminlerine göre, il il hava durumu verileri.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Kırklareli'nin doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR 20°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
BURSA 20°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 23°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 20°C, 33°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 25°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 17°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 20°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 24°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 21°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 20°C, 35°C
Az bulutlu
BAYBURT 14°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 22°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 22°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
KARS 13°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
MALATYA 21°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
VAN 14°C, 31°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 21°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 27°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
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