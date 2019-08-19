Yarın yağmur yağacak mı? 20 Ağustos hava durumu tahminleri
Geride bıraktığımız hafta yurt genelinde sıcaklık değerlerinde yaşanan düşüşle beraber bazı bölgelerde etkili olan yağış sonrası, ilerleyen günlere ait hava durumu tahminleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Meteoroloji, internet sitesinde yaptığı açıklamada, bazı bölgeler için sağanak uyarısında bulundu. Peki, yarın yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? İşte, 20 Ağustos hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova çevreleri, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. İşte, il il hava durumu raporu.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinde bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA 15°C, 29°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 19°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 16°C, 28°C
Parçalı bulutlu kıyı kesimleri, yarın (Salı) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 18°C, 25°C
Parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; akşam saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 22°C, 33°C
Az bulutlu
MANİSA 21°C, 34°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 26°C, 34°C
Az bulutlu
HATAY 24°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 14°C, 26°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 14°C, 25°C
Parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 16°C, 26°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 13°C, 31°C
Parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 11°C, 23°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 14°C, 25°C
Parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 20°C, 26°C
Parçalı bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 17°C, 23°C
Parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 16°C, 26°C
Parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT 13°C, 31°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 19°C, 25°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARDAHAN 12°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 21°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 15°C, 29°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 19°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
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