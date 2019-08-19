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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.08.2019 - 20:19, Son Güncelleme:

Yarın yağmur yağacak mı? 20 Ağustos hava durumu tahminleri

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Yarın yağmur yağacak mı? 20 Ağustos hava durumu tahminleri

Geride bıraktığımız hafta yurt genelinde sıcaklık değerlerinde yaşanan düşüşle beraber bazı bölgelerde etkili olan yağış sonrası, ilerleyen günlere ait hava durumu tahminleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Meteoroloji, internet sitesinde yaptığı açıklamada, bazı bölgeler için sağanak uyarısında bulundu. Peki, yarın yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? İşte, 20 Ağustos hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova çevreleri, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. İşte, il il hava durumu raporu.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Yarın yağmur yağacak mı 20 Ağustos hava durumu tahminleri

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA
Parçalı bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinde bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA 15°C, 29°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 19°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 16°C, 28°C
Parçalı bulutlu kıyı kesimleri, yarın (Salı) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 18°C, 25°C
Parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; akşam saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Yarın yağmur yağacak mı 20 Ağustos hava durumu tahminleri

A.KARAHİSAR 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 22°C, 33°C
Az bulutlu

MANİSA 21°C, 34°C
Az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 26°C, 34°C
Az bulutlu

HATAY 24°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

Yarın yağmur yağacak mı 20 Ağustos hava durumu tahminleri

İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 26°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 14°C, 25°C
Parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 16°C, 26°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 13°C, 31°C
Parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 23°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 14°C, 25°C
Parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 20°C, 26°C
Parçalı bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 17°C, 23°C
Parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 26°C
Parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT 13°C, 31°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 19°C, 25°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARDAHAN 12°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 21°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 15°C, 29°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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