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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.08.2019 - 18:46, Son Güncelleme:

Yarın yağmur yağacak mı? 18 Ağustos Meteoroloji hava durumu raporu

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Yarın yağmur yağacak mı? 18 Ağustos Meteoroloji hava durumu raporu

Cumartesi günü yurdun birçok bölgesinde etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Özellikle Marmara Bölgesi ve İstanbul'da yağış etkisiyle yaşanan sel baskınlarıyla beraber, ilerleyen günlere yönelik hava durumu tahminleri merak konusu oldu. Pazar günü yağmur olasılıklarını öğrenmek isteyenler, hava durumu tahminlerini sorguluyor. Peki, yarın yağmur yağacak mı? Nerelere yağmur yağacak? İşte, Meteoroloji 18 Ağustos hava durumu raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Yağışların; Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2), Düzce, Zonguldak, Bartın, Zonguldak ve Sinop çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması bekleniyor. Meteoroloji, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. İşte, 18 Ağustos Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri.

Türkiye geneli hava durumu raporuna göre, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve batısı, Karadeniz, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması bekleniyor.

Yarın yağmur yağacak mı 18 Ağustos Meteoroloji hava durumu raporu

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Bursa'da yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

BURSA °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

Yarın yağmur yağacak mı 18 Ağustos Meteoroloji hava durumu raporu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kuzey ve İç Ege'nin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 30°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden Batı ve Orta Akdeniz2in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, batı ve kuzey kesimleri ile Kırşehir, Nevşehir, ve Aksaray çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

ANKARA °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 31°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması bekleniyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 25°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması bekleniyor.

SİNOP °C, 28°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARDAHAN °C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 32°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu

VAN °C, 30°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

 

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