Yarın yağmur yağacak mı? 15 Temmuz hava durumu tahminleri
Yurtta son bir haftadır hava sıcaklığında yaşanan değişimler ve sağanak yağışların devam etmesiyle birlikte, hava durumu raporlarıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Yeni haftanın ilk gününde yağmur yağıp yağmayacağını merak eden vatandaşlar, Meteorolojiden yapılan tahminleri merak ediyor. Peki, yarın yağmur yağacak mı? 15 Temmuz'da hava nasıl olacak?
Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığı Marmara'da 1 ila 3 derece azalacak, iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Marmara Bölgesi'nde Bursa, Balıkesir'in doğusu, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Peki, 15 Temmuz'da yağmur yağacak mı? İşte, Meteoroloji'nin tahminlerine göre, il il hava durumu verileri.
Türkiye genelinde yapılan hava durumuna dair son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege (Muğla ve İzmir dışında), Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bursa, Yalova, Balıkesir'in doğusu, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Kastamonu kıyıları ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların 14 Temmuz akşam saatlerinde Bursa, Balıkesir'in doğusu, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BALIKESİR 14°C, 25°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olarak doğusunda kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURSA 16°C, 25°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 19°C, 25°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 16°C, 26°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, İzmir ve Muğla dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Uşak, Kütahya ve Aydın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 19°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 20°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA 18°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, doğusu ile zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 32°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 24°C, 30°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 23°C, 29°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 13°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Zonguldak ve Düzce çevreleri ile Kastamonu kıyılarında, gece saatlerinde Bartın ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP 20°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 18°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun, Rize ve Trabzon çevreleri ile Artvin İn kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 16°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BAYBURT 10°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 19°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 20°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 10°C, 26°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 19°C, 31°C
Az bulutlu
MUŞ 18°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
VAN 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 20°C, 34°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 18°C, 29°C
Az bulutlu
SİİRT 22°C, 34°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 22°C, 35°C
Az bulutlu
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