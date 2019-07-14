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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.07.2019 - 22:21, Son Güncelleme:

Yarın yağmur yağacak mı? 15 Temmuz hava durumu tahminleri

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Yarın yağmur yağacak mı? 15 Temmuz hava durumu tahminleri

Yurtta son bir haftadır hava sıcaklığında yaşanan değişimler ve sağanak yağışların devam etmesiyle birlikte, hava durumu raporlarıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Yeni haftanın ilk gününde yağmur yağıp yağmayacağını merak eden vatandaşlar, Meteorolojiden yapılan tahminleri merak ediyor. Peki, yarın yağmur yağacak mı? 15 Temmuz'da hava nasıl olacak?

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığı Marmara'da 1 ila 3 derece azalacak, iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Marmara Bölgesi'nde Bursa, Balıkesir'in doğusu, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Peki, 15 Temmuz'da yağmur yağacak mı? İşte, Meteoroloji'nin tahminlerine göre, il il hava durumu verileri.

Türkiye genelinde yapılan hava durumuna dair son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege (Muğla ve İzmir dışında), Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bursa, Yalova, Balıkesir'in doğusu, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Kastamonu kıyıları ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların 14 Temmuz akşam saatlerinde Bursa, Balıkesir'in doğusu, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BALIKESİR 14°C, 25°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olarak doğusunda kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA 16°C, 25°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 19°C, 25°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 16°C, 26°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, İzmir ve Muğla dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Uşak, Kütahya ve Aydın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 19°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 20°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 18°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, doğusu ile zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 32°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 24°C, 30°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 23°C, 29°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 13°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Zonguldak ve Düzce çevreleri ile Kastamonu kıyılarında, gece saatlerinde Bartın ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 20°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 18°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun, Rize ve Trabzon çevreleri ile Artvin İn kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 16°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT 10°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 19°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 20°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 26°C
Parçalı bulutlu

MALATYA 19°C, 31°C
Az bulutlu

MUŞ 18°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

VAN 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 34°C
Az bulutlu

GAZİANTEP 18°C, 29°C
Az bulutlu

SİİRT 22°C, 34°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA 22°C, 35°C
Az bulutlu

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