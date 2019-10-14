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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 14.10.2019 - 22:37, Son Güncelleme:

Yarın (salı günü) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 15 Ekim için sis uyarısı

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Yarın (salı günü) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 15 Ekim için sis uyarısı

Yeni haftanın gelmesiyle beraber, vatandaşlar "Yarın hava nasıl olacak?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre, iç kesimlerde 1 ila 3 derece hava sıcaklığı azalacak, Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz'de sis ve pus etkili olacak. Akdeniz Bölgesi'nde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte, 15 Ekim il il hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla, Denizli, Isparta, Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Yarın (salı günü) hava nasıl olacak Meteorolojiden 15 Ekim için sis uyarısı

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL 15°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ 15°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE
Az bulutlu ve açık zamanla güny kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla ve Denizli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutu öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 17°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 7°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 12°C, 30°C
Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutu öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık yarın zamanla batısının parçalı bulutlu Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutu öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 24°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 4°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 8°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 12°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve sabah saatlerinde bölgenin batısında yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 7°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU 5°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK 14°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 8°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 14°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 8°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 15°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 3°C, 22°C
Az bulutlu ve açık

KARS -3°C, 22°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA 9°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

VAN 3°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 9°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

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