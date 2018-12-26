Yarın okullar tatil mi? İşte kar tatili yaşayacak olan bazı iller
Türkiye'nin büyük bölümünde kar yağışı etkisini sürdürürken valiliklerin aldığı kararlar ile dün çok sayıda ilde okullar tatil edilmişti. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü illerimizden Bingöl, Rize'nin İkizdere ilçesi ve Çorum'un Sungurlu ilçelerinde eğitime yarın için bir günlük ara verildi. İşte kar tatili yaşayacak olan illerimiz...
BİNGÖL
Bingöl'de yarın merkezde taşımalı eğitime ara verildi, Karlıova ilçesinde ise tüm okullar tatil edildi.
Meteorolojinin uyardığı kar yağışı en çok Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili oldu. Gün boyu belirli aralıklarla yağan kar nedeniyle ilçede 20 den fazla köy yolu ulaşıma kapandı. Meteorolojinin kar yağışının devam edeceğini bildirilmesi üzerine 27 Aralık Perşembe günü için ilk ve orta dereceli okullar 1 günlüğüne tatil edildi.
Öte yandan Valilik tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan değerlendirme de il genelinde taşımalı eğitime yarın için ara verildiği öğrenildi
RİZE - İKİZDERE
Rize’nin İkizdere ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verilecek. İkizdere’de 22 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kar yağışının etkili olduğu Rize’nin İkizdere ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verilecek.
Rize'nin İkizdere ilçesinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verileceği öğrenildi. Kar dolayısıyla 22 köy yolunun ulaşıma kapandığı ilçede İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
ÇORUM - SUNGURLU
Çorum'un Sungurlu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın taşımalı eğitim öğrencilerine okullar tatil edildi.
Sungurlu ilçesindeki yoğun kar yağışı dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit açıklamada bulundu. Eryiğit, "Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Sungurlu ilçemizde temel ve orta öğretim okullarımız da taşımalı eğitim öğrencilerimize Perşembe günü tatil kararı alınmıştır. Öğrencilerimizin bugünü kitap okuyarak geçirmelerini diliyoruz" ifadelerini kullandı.
ÇARŞAMBA GÜNÜ 28 İLDE EĞİTİME ARA VERİLMİŞTİ
Yurt genelinde 17 ilde, 11 ilin ise ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Türkiye'nin büyük bölümünde kar yağışı etkisini sürdürürken valiliklerin aldığı kararlar ile çok sayıda ilde okullar tatil edildi.
Kar yağışının yoğun olduğu Ankara, Eskişehir, Sivas, Bolu, Çorum, Kırşehir, Karaman, Tokat, Aksaray, Konya, Yozgat, Amasya, Kırıkkale, Çankırı, Uşak ve Nevşehir'de eğitime bir gün ara verildi.
Kütahya'da ise Gediz ilçesi hariç kent merkezi ve diğer tüm ilçelerdeki okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün tatil edildi.
Denizli'de Baklan, Bekilli, Çal, Çivril ve Güney ilçeleri ile Pamukkale'nin bazı mahallelerinde, Niğde'nin Çiftlik ilçesinde, Giresun'da merkeze bağlı köylerdeki okullar ile Yağlıdere, Çanakçı, Dereli ve Doğankent ilçelerinde, Samsun'un Havza, Ladik, Vezirköprü, Kavak, Ayvacık ve Asarcık ilçeleri ile Canik, Tekkeköy, Salıpazarı ve Alaçam'da taşıma merkezli okullarda, Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde, Ordu'nun Ünye ve Fatsa ilçelerinde, Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde eğitime bugün için ara verildi.
Bolu'nun Gölyaka ve Cumayeri ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verilirken Tunceli'nin Ovacık, Bursa'nın Büyükorhan, Harmancık ve Keles ile Balıkesir'in Dursunbey ve Kepsut ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi.
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