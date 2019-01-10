Yarın okullar tatil mi? İşte eğitime kar engeli gelen o iller
Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ederken, bir yandan da kar tatili haberleri gelmeye başladı. Olumsuz hava şartları ve ulaşım engeli sebebiyle Bingöl'ün Karlıova ilçesi ve Kahramanmaraş'ın 4 ilçesinde okullar 11 Ocak Cuma günü tatil edildi.
Son haftalarda yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle geçtiğimiz günlerde birçok ilimizde eğitime kar engeli gelmişti. Kar yağışının etkisinin sürdürdüğü Bingöl'ün Karlıova ilçesi ve Kahramanmaraş'ın 4 ilçesinde okullar yarın tatil edildi. İşte eğitime kar engeli gelen iller.
BİNGÖL
Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki okullarda yoğun kar nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar dolayısıyla ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki tüm okullarda eğitim öğretime cuma günü ara verildiği bildirildi.
Özel İdare ekipleri, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ın 4 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Alınan bilgiye göre, Elbistan, Nurhak, Afşin ve Ekinözü ilçelerinde yarın tüm okullar, tipi, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle tatil edildi.
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