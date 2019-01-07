Yarın okullar tatil mi? İşte eğitime kar engeli gelen iller

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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07.01.2019 - 18:19, Son Güncelleme:

Yarın okullar tatil mi? İşte eğitime kar engeli gelen iller

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Yarın okullar tatil mi? İşte eğitime kar engeli gelen iller

Tüm Türkiye genelinde sürmeye devam eden yoğun kar yağışının ardından tatil haberleri peş peşe gelmeye başladı. Çanakkale’nin Yenice ilçesi, Adıyaman'ın Sincik ilçesi, Balıkesir'in Manyas ilçesi ve Çorum'un Sungurlu ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Son 1 haftadır sürmeye devam eden yoğun kar yağışı ülke genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Çanakkale’nin Yenice ilçesi, Adıyaman'ın Sincik ilçesi, Balıkesir'in Manyas ilçesi ve Çorum'un Sungurlu ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 Ocak Salı günü okullar tatil edildi.

ADIYAMAN - SİNCİK

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde yağan kar yağışından dolayı ilçe merkezindeki ve bağlı bazı köy okulları tatil edildi.

Birkaç gündür etkisini sürdüren kar yağışından dolayı Sincik ilçe merkezinde bulunan bütün okullar ile ilçeye bağlı Alancık,Yarpuzlu, Sakız, Serince,Balkaya ve Pınarbaşı Köylerindeki ilk ve ortaokullar 1 gün tatil edildi. Okulların 8 Ocak Salı günü tatil edildiği duyuruldu.

ÇORUM - SUNGURLU

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle temel ve orta öğretim okullarında taşımalı eğitim gören öğrenciler için yarın tatil ilan edildi. 

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit yaptığı açıklamada, "Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Sungurlu ilçemizde temel ve orta öğretim okullarımızda taşımalı eğitim öğrencilerimize 08.01.2019 Salı günü tatil kararı alınmıştır. Öğrencilerimizin bugünü kitap okuyarak geçirmelerini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE - YENİCE

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde kar sebebiyle okullar yarın (salı) tatil edildi. 

Yenice Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, “İlçemiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 8 Ocak Salı günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir” denildi.

BALIKESİR - MANYAS

Balıkesir'in Manyas ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Manyas'ta da İlçe Kaymakamlığı, ilk ve orta dereceli okulların, 8 Ocak'ta tatil edildiğini bildirdi. Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (07.01.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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