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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.01.2019 - 18:07, Son Güncelleme:

Yarın okullar tatil mi? İşte eğitime ara verilen o iller

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Yarın okullar tatil mi? İşte eğitime ara verilen o iller

Türkiye genelinde yaşanan yoğun kar yağışının ardından bir çok ilden tatil haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşanan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Muş, Çanakkale’nin Yenice ilçesi, Niğde, Sivas, Bingöl, Karaman, Samsun'un Havza ve Vezirköprü ilçesi, Düzce, Bitlis ve Tokat'ta eğitime 9 Ocak Çarşamba günü ara verildi.

Ülke genelinde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ederken bir çok ilimizden de kar tatili haberleri gelmeye başladı. Yaşanan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Sivas, Muş, Çanakkale’nin Yenice ilçesi, Niğde, Bingöl, Karaman, Samsun'un Havza ve Vezirköprü ilçesi, Düzce, Bitlis ve Tokat'ta eğitime 9 Ocak Çarşamba günü ara verildi.

ÇANAKKALE - YENİCE

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde kar yağışı nedeniyle cuma gününden beri eğitim- öğretim verilemeyen ilk ve orta dereceli okullar, yarın (çarşamba) için bir gün daha tatil edildi.

Yenice Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı nedeniyle İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla, yarın için ilk ve orta dereceli okullarda eğitim- öğretime ara verildiği belirtildi. Kar yağışının günlerdir devam ettiği ilçede, yağış halen sürüyor.

SİVAS

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda gün boyu aralıklarla kar yağışının devam edeceği ve kuvvetli buzlanma, don olayı ile rüzgar beklendiği belirtildi. 

Bu nedenle öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il merkezi ile ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ile rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp ile böbrek yetmezliği, kanser ve başka kronik ağır hastalığı bulunan kamu personelinin de izinli sayılacağı aktarıldı. 

NİĞDE

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullara yarın ara verildi.

Vali Yılmaz Şimşek, kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların tatil edildiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Şimşek, "Kar, bir şehre ancak bu kadar yakışır. Sevgili çocuklar, kar yağışı nedeniyle 09.01.2019 Çarşamba günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu muhteşem manzaranın tadını çıkarırken sağlığınıza dikkat etmeyi unutmayın. Geleceğimizin teminatı olan sizler, bizim her şeyimizsiniz." paylaşımında bulundu.

Hamile ve engelli kamu personeli de yarın idari izinli sayılacak.

MUŞ

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına, tipi ve çığ beklentisi nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde eğitim yapılamayacağı bildirildi.

BİNGÖL

Kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verilen Bingöl'de okulların yarın da tatil edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiği belirtildi.  Açıklamada, kamudaki engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı aktarıldı.  Valilik, bugün de okulların tatil edilmesine karar vermişti. 

KARAMAN

Karaman'da, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Karaman kent merkezinde ve ilçelerinde yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar nedeniyle Karaman merkez, Ermenek, Sarıveliler, Başyayla, Ayrancı ve Kazımkarabekir ilçelerindeki okullarda eğitime yarın ara verildi.  Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı belirtildi.

SAMSUN

Samsun'un Havza ve Vezirköprü ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü Havza ve Vezirköprü ilçelerindeki tüm okullarda eğitim yapılmayacak.

DÜZCE

Düzce'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının kent genelinde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, gün boyu süren yoğun kar yağışı ve geç saatlerde oluşması muhtemel buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, 9 Ocak Çarşamba il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

BİTLİS

Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde eğitime ara verileceği bildirildi. 

TOKAT

Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın, il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim yapılmayacak.

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