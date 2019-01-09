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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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09.01.2019 - 18:35, Son Güncelleme:

Yarın okullar tatil mi? İşte eğitime ara verilen iller

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Yarın okullar tatil mi? İşte eğitime ara verilen iller

Ülke genelinde geçtiğimiz haftadan itibaren etkisini sürdürmeye devam eden yoğun kar yağışının ardından, bazı illerde eğitime kar engeli geldi. Olumsuz hava şartları ve ulaşım engeli sebebiyle Bingöl, Aydın'ın Gölbaşı ilçesi, Adıyaman'ın Sincik ilçesi, Van'ın Çatak ilçesi ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde okullar 10 Ocak Perşembe günü tatil edildi.

Tüm Türkiye genelinde yaşanan yoğun kar yağışı ve ulaşım engeli sebebiyle bazı il ve ilçelerde okullardan tatil haberleri gelmeye başladı. Olumsuz hava şartları nedeniyle Bingöl, Aydın'ın Gölbaşı ilçesi, Adıyaman'ın Sincik ilçesi, Van'ın Çatak ilçesi ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde okullar 10 Ocak Perşembe günü tatil edildi.

BİNGÖL

Bingöl Valiliği, merkez ve 6 ilçede olumsuz hava koşullarından dolayı tüm okullarda, Genç ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi. 

Bingöl Valiliği, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından dolayı eğitime 10 Ocak Perşembe günü ara verildiğini açıklandı. Açıklamada, “Aşırı buzlanma ve yoğun karın oluşturduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle Genç ilçemizde taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrencilerimiz için ve taşıma merkezi okullarımızda, il merkezi ve diğer ilçelerde ise tüm okullarımızda 10 Ocak 2019 Perşembe günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir” denildi.

AYDIN - GÖLBAŞI

Aydın, kar yağışı ve buzlanmadan dolayı ilçe genelindeki tüm okulların 10 Ocak Perşembe günü tatil edildiğini kaydetti.

Gölbaşı ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı sonrası Gölbaşı Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.  Karın getirdiği güzelliği görmek isteyen ilçe sakinleri parka akın etti.  Bazı vatandaşlar karın keyfini çıkarırken, kimileri de bol bol fotoğraf çekti.

ADIYAMAN - SİNCİK

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, AA muhabirine, köylerde kar  kalınlığının bir metreyi geçtiğini, çok sayıda köy yolu kapandığı için ulaşımın sağlanmadığından dolayı birkaç günden beri devam eden okul tatilini  bir gün daha uzattıklarını belirtti.

VAN - ÇATAK

Van’ın Çatak ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yarın için okullar tatil edildi.

Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen’in yaptığı açıklamada, “İlçemiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve meteorolojinin verileri göz önünde bulundurularak ilk ve orta dereceli okullar Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 10 Ocak 2019 Perşembe günü için bir gün süreyle tatil edilmiştir” dedi.

BİTLİS - TATVAN

Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçede bulunan ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Tatvan Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada,"Meteorolojiden alınan verilerin değerlendirilmesi neticesinde, elverişsiz hava koşulları nedeniyle 10 Ocak 2019 günü Tatvan merkez ve bağlı köylerinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca bu süre zarfında ilçede görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (09.01.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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