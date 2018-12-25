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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.12.2018 - 18:22, Son Güncelleme:

Yarın okullar tatil mi? İşte eğitime ara verilen iller

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Yarın okullar tatil mi? İşte eğitime ara verilen iller

Soğuk hava şartlarının tüm ülke genelini etkisi altına almasıyla birlikte, illerimizden kar tatili haberi gelmeye başladı. Sivas, Bilecik ve Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde okullar tatil edildi.

SİVAS

Sivas'ta yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve ani sıcaklık değişimi beklendiğinden, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personellerinin de izinli sayılacağı bildirildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili çocuklar, gece yarısından itibaren şehrimizde yoğun kar yağışı beklendiğinden il genelinde yarın ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitime bir gün ara veriyoruz. Dışarı çıkmayacağınıza ve bol kitap okuyacağınıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı yarın, il merkezi, Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerine bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Bozüyük, Söğüt, Osmaneli, Gölpazarı, Yenipazar ve İnhisar ilçelerinde yarın taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verilmesi ve taşımalı eğitimle gelen öğrencilerin belirtilen tarihte 1 gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verildiği bildirildi.

BİLECİK - BOZÜYÜK

Bilecik Valiliği, kent merkezi ve Pazaryeri ilçesine bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda 1 gün süre ile eğitime ara verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde kar yağışı ve buzlanma riskine karşı İl Merkezi ve Pazaryeri İlçesine bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda 26 Aralık 2018 Çarşamba günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Ayrıca; Bozüyük, Söğüt, Osmaneli, Gölpazarı, Yenipazar ve İnhisar İlçelerinde taşımalı eğitime 26 Aralık 2018 Çarşamba günü bir gün süre ile ara verilmesi ve taşımalı eğitimle gelen öğrencilerin belirtilen tarihte bir gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

BALIKESİR - DURSUNBEY

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle yarın okullar tatil edildi.

Dursunbey ilçesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli kar ilçe merkezi ve bağlı mahalleleri kısa sürede beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı sebebi ile İlçeye bağlı bazı mahallelerinde yolları kapanma aşamasına gelirken, Balıkesir -Dursunbey arasındaki D-230 yolunda da ulaşım güçlükle sağlandığı bildirildi.
Akşam saatlerinde Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan başkanlığında toplanan hıfzıssıhha kurulu26 Aralık Çarşamba günü ilçe merkezinde eğitim veren okulları tatil etme kararı aldı.

 

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