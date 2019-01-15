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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.01.2019 - 18:32, Son Güncelleme:

Yarın okullar tatil mi? İşte eğitime ara verilen il ve ilçeler

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Yarın okullar tatil mi? İşte eğitime ara verilen il ve ilçeler

Tüm Türkiye genelinde etkisini sürdürmeye devam ederken yoğun kar yağışının ardından peş peşe tatil haberleri gelmeye başladı. Olumsuz hava şartları ve ulaşım zorluğu nedeniyle Kocaeli, Bilecik'in Pazaryeri ilçesi, Adıyaman'ın Sincik ilçesi, Kahramanmaraş'ın 4 ilçesi, Muş Merkez ve Hasköy ilçesi ve Bitlis'te okullar yarın tatil edildi. İşte eğitime ara verilen il ve ilçeler.

Kar tatili haberleri ülke genelinde sürmeye devam eden yoğun kar yağışının ardından gelmeye başladı. Olumsuz hava şartları ve ulaşım engeli sebebiyle Bilecik'in Pazaryeri ilçesi, Adıyaman'ın Sincik ilçesi, Kahramanmaraş'ın 4 ilçesi, Muş Merkez ve Hasköy ilçesi ve Bitlis'te okullar yarın tatil edildi. İşte eğitime ara verilen il ve ilçeler.

KOCAELİ

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy yarın beklenen kar yağışı nedeniyle, ilkokul, ortaokul ve liseleri yarın için tatil ederken, hamile ve engellileri de idari izinli olduklarını açıkladı.

BİLECİK - PAZARYERİ

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

Pazaryeri Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ilçe merkezi ve taşımalı eğitim kapsamındaki tüm okulların tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

ADIYAMAN - SİNCİK

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Bir süredir etkisini sürdüren kar yağışından dolayı Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulların 16 Ocak’ta tatil edildiği duyuruldu.

Okulların tatil edilmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, “İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullarımız 16 Ocak Çarşamba günü tatil edilmiştir” diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ'IN 4 İLÇESİ

Yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle Göksun, Çağlayancerit, Ekinözü ve Nurhak ilçelerine bağlı mahallelerdeki okullarda 16 Ocak Çarşamba eğitime ara verildiği belirtildi.

MUŞ

Muş'ta merkez ve Hasköy ilçesindeki okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına ve tipi beklendiği belirtildi.

Eğimi fazla olan bölgelerde çığ tehlikesi riskinin değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, "İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 16 Ocak 2019 Çarşamba günü Muş merkez ve bağlı köyler ile Hasköy ilçe merkezi ve bağlı köylerinde eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Diğer ilçelerimiz ve bağlı köylerinde eğitim-öğretim devam etmektedir." denildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılmalarına karar verildiği bildirildi.

BİTLİS

Bitlis’te olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezinde yarın için okullar tatil edildi.

Bitlis’te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz merkez ilçede devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından dolayı; 16 Ocak Çarşamba günü (bir gün) eğitim öğretime ara verilmesine valilik makamı tarafından karar verilmiştir” denildi.

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