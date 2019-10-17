Yarın okullar tatil mi? Hangi okullar tatil olacak?
Sınır hattında devam etmekte olan Barış Pınarı operasyonu dolayısıyla bazı okullar tatil edildi. Tatil edilen okulların listesi, yetkili makamlarca yayımlandı. Peki, sınır hattında hangi okullar tatil edildi? İşte, resmi mercilerden alınan bilgilere göre yarın okullar tatil mi sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
Barış Pınarı harekatı dolayısıyla sınır hattındaki okullarda eğitim gören öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla okullar belirli süreli olarak tatil edildi. Peki, sınır hattında yarın okullar tatil mi olacak? İşte, hangi okullar tatil olacak sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
YARIN HANGİ OKULLAR TATİL OLACAK?
İşte, yarın okulların tatil olacağı iller ve valiliklerden gelen açıklamalar:
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklama;
"09.10.2019 tarihinde başlayan ve başarılı bir şekilde devam eden “BARIŞ PINARI” harekatı nedeniyle;
*Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerimizdeki tüm okullarda,
*Suruç ilçemizde; Mürşitpınar, Çaykara, Küçük Kendirciler, Eğrice, Çengelli, Aşağı Oylum, Dolaş, Dikmetaş, Fıstıklı, Kesmecik, Şakir Şimşek, Tavşan, Yolaklı, Binatlı, Taşlıkuyu, Küçükova, Molla Hamza, Göleç, Atlılar, Balaban, Deniz, Kaynakçı, Özgören, Özlüce, Tokçalı, İzci, Yıldız, Eskice ve Kovalı ilk ve ortaokulları,
*Birecik ilçemizde de; Çiçekalan, Duyduk, Konak, Sakaltutan, Yukarı İncirli, Düzlüce, Aşağı Karkutlu, Göktepe, Bilekli, Güvenir, Eşmeler ve Akarçay ilk ve ortaokullarında,
17-18 Ekim 2019 tarihlerinde iki (2) gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ara tatillerde öğrenciler için telafi eğitimleri yapılacak" dedi.
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