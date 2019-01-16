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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.01.2019 - 18:31, Son Güncelleme:

Yarın okullar tatil mi? O illerde eğitime kar engeli

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Yarın okullar tatil mi? O illerde eğitime kar engeli

Türkiye'nin birçok kesiminde etkisini sürdürmeye devam eden kar yağışının ardından, illerimizden kar tatili haberleri gelmeye başladı. Yoğun kar yağışı ve ulaşım engeli sebebiyle Tokat, Nevşehir, Karaman, Niğde, Kahramanmaraş'ın 4 ilçesi, Adıyaman'ın Sincik ilçesi, Yozgat ve Bingöl'ün Karlıova ilçesinde okullar 17 Ocak Perşembe günü tatil edildi.

İl ve ilçelerimizden kar tatili haberleri peş peşe gelmeye başladı. Olumsuz hava şartları ve ulaşım engeli sebebiyle Tokat, Nevşehir, Karaman, Niğde, Kahramanmaraş'ın 4 ilçesi, Adıyaman'ın Sincik ilçesi, Yozgat ve Bingöl'ün Karlıova ilçesinde okullar 17 Ocak Perşembe günü tatil edildi.

TOKAT

Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, öğrencilerin sorun yaşamaması için il genelinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitim yapılmayacağı duyuruldu.

NEVŞEHİR

Nevşehir merkez ve ilçelerinde, dün geceden beri etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle 17 Ocak Perşembe günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

KARAMAN

Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, devam eden kar yağışının ulaşımda yol açabileceği zorluklar nedeniyle, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından merkez ve merkeze bağlı köyler ile tüm ilçelerde eğitim öğretime yarın ara verilmesi kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

NİĞDE

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitim öğretime yarın için ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, tipi ve olası buzlanma nedeniyle, yarın il genelindeki ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği bildirildi.

Ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

KAHRAMANMARAŞ'IN 4 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Kahramanmaraş’ta kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle 4 ilçede kar ve kırsal mahallerde yarın okullar tatil edildi.

Afşin, Çağlayancerit, Ekinözü, Nurhak ilçelerinde okulların tamamında yarın okullar tatil edilirken, Elbistan’da bazı mahaller ile Göksun ilçe merkezi hariç tüm mahalleler, Türkoğlu İlçesinde 18 mahallede okullarda kar tatili bir gün daha uzatıldı. Ayrıca, resmi kurumlarda hamile ve engelli kişiler resmi izinli sayılacak.

ADIYAMAN - SİNCİK

Adıyaman’ın Sincik İlçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün (Perşembe) tatil edildi.

Sincik Kaymakamlığı okulların tatil edilmesiyle ilgili, “İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle resmi, özel tüm eğitim kurumlarımızda eğitim öğretim faaliyetlerine 17.01.2019 Perşembe günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Sincik Kamuoyuna saygıyla duyurulur” şeklinde açıklamada bulundu.

YOZGAT

Yozgat’ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 Ocak Perşembe günü eğitime ara verildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle il genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm özel ve resmi kurumlarında 17 Ocak Perşembe günü de eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca hamile, engelli ve kronik hastalıkları bulunan kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

BİNGÖL - KARLIOVA

Kar yağışının devam etmesi nedeniyle ilçede yarın için de okulların tatil edildiği bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışından dolayı Karlıova merkez ve merkeze bağlı tüm köy okullarımız 17/01/2019 Perşembe günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir" denildi.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu ? (16.01.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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